VIDEO: Našli trosky lietadla, na palube boli skoro všetci Alexandrovci

Ruské lietadlo - ilustračné foto Foto: TASR Ruské lietadlo - ilustračné foto Foto: TASR

Na archívnej snímke z 8. decembra 2016 ruský prezident Vladimir Putin a doktorka Jelizaveta Glinková po tom, čo si prevzala štátne vyznamenanie v Moskve. Ruské dopravné lietadlo typu Tu-154 s 92 ľuďmi na palube vrátane členov armádneho súboru piesní a tancov Alexandrovovci sa 25. decembra 2016 niekoľko minút po štarte z prímorského letoviska Soči zrútilo do vôd Čierneho mora. Na archívnej snímke z 8. decembra 2016 ruský prezident Vladimir Putin a doktorka Jelizaveta Glinková po tom, čo si prevzala štátne vyznamenanie v Moskve. Ruské dopravné lietadlo typu Tu-154 s 92 ľuďmi na palube vrátane členov armádneho súboru piesní a tancov Alexandrovovci sa 25. decembra 2016 niekoľko minút po štarte z prímorského letoviska Soči zrútilo do vôd Čierneho mora.

Na nedatovanej kombosnímke členovia televízneho štábu stanice Prvý kanál zľava Dmitrij Runkov, Vadim Denisov a Alexander Sojdov. Ruské dopravné lietadlo typu Tu-154 s 92 ľuďmi na palube vrátane členov armádneho súboru piesní a tancov Alexandrovovci sa 25. decembra 2016 niekoľko minút po štarte z prímorského letoviska Soči zrútilo do vôd Čierneho mora. Na nedatovanej kombosnímke členovia televízneho štábu stanice Prvý kanál zľava Dmitrij Runkov, Vadim Denisov a Alexander Sojdov. Ruské dopravné lietadlo typu Tu-154 s 92 ľuďmi na palube vrátane členov armádneho súboru piesní a tancov Alexandrovovci sa 25. decembra 2016 niekoľko minút po štarte z prímorského letoviska Soči zrútilo do vôd Čierneho mora.

Na archívnej snímke z 15. januára 2015 lietadlo typu Tu-154 s registračným číslom RA-85572 na letisku neďaleko Moskvy. Ruské dopravné lietadlo typu Tu-154 s 92 ľuďmi na palube vrátane členov armádneho súboru piesní a tancov Alexandrovci sa 25. decembra 2016 niekoľko minút po štarte z prímorského letoviska Soči zrútilo do vôd Čierneho mora. Informovalo o tom ruské ministerstvo obrany. Stroj, ktorý patril priamo rezortu obrany, viezol Alexandrovcov na koncert na ruskej vojenskej základni v Sýrii, spresnilo ministerstvo. Na palube lietadla, ktoré zmizlo z obrazoviek radarov chvíľu po vzlete, bolo dovedna 84 cestujúcich a osem členov posádky.

Profil ruského armádneho súboru piesní a tancov Alexandrovovci

Stroj, ktorý patril priamo rezortu obrany, viezol Alexandrovovcov na koncert na ruskej vojenskej základni v Sýrii, spresnilo ministerstvo. Na palube lietadla, ktoré zmizlo z obrazoviek radarov chvíľu po vzlete, bolo dovedna 84 cestujúcich a osem členov posádky.



Alexandrovov súbor piesní a tancov bol svojho času oficiálnym armádnym súborom Červenej armády bývalého Zväzu sovietskych socialistických republík (ZSSR), v súčasnosti Ruskej federácie (RF). Jeho členmi sú výhradne muži, ktorí prešli prísnym výberom v konkurze. Ich repertoár je zložený z ruských národných piesní (Kaťuša a Kalinka), cirkevných skladieb (Ave Maria), ale aj modernej hudby. Sú tiež interpretmi ústrednej skladby z filmu Hon na ponorku (1990).



Ich štvorhlasný spev je založený viac na basových a barytónových hlasoch než na tenoroch.







Svetoznámy unikátny vojenský súbor Alexandrovovci založil v roku 1928 začínajúci skladateľ, generálmajor a profesor moskovského konzervatória Alexander Vasiľjevič Alexandrov. V roku 1946 sa vedenia umeleckého kolektívu ujal jeho syn Boris Alexandrovič Alexandrov a po dobu 20 rokov dôstojne pokračoval v tradíciách svojho otca.



Akademický súbor piesní a tancov Ruskej armády s názvom Alexandrovovci začal pod vedením svojho zakladateľa Alexandra Vasiľjeviča Alexandrovova činnosť 12. októbra 1928. Vtedy súbor tvorilo 12 ľudí - osem spevákov, dvaja tanečníci, harmonikár a recitátor.



Pomerne skoro po založení sa z kolektívu stalo popredné hudobné teleso, ktoré bolo príkladom pre ostatné novovznikajúce súbory podobného typu. Počas existencie si Alexandrovovci získali obľubu a popularitu na celom svete. Boris Alexandrovič Alexandrov sa ujal ich vedenia v roku 1946 a na čele úspešného zboru stál do roku 1986.



Ruský armádny umelecký spevácky zbor Alexandrovovci nedávno oznámil vyhlásil, že je pripravený reprezentovať svoju vlasť na ďalšom ročníku pesničkovej súťaže Eurovízia v roku 2017, ak by dostali takúto ponuku. Vyhlásil to v máji umelecký riaditeľ tohto telesa Gennadij Sačeňuk.

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Moskva 25. decembra (TASR) - Zrútenie lietadla ruského ministerstva obrany, ktoré smerovalo z mesta Soči do Sýrie, mohlo byť zapríčinené zlyhaním techniky alebo posádky, súvislosť s terorizmom je však vylúčená. Povedal to dnes predseda výboru pre obranu a bezpečnosť v hornej komore ruského parlamentu Viktor Ozerov.Štátny smútok vyhlásil na pondelok 26. decembra ruský prezident Vladimir Putin za obete havárie ruského lietadla, ktoré s 92 ľuďmi na palube spadlo dnes nadránom do vôd Čierneho mora. Informovala o tom agentúra TASS.Dopravné lietadlo typu Tu-154 s 92 osobami vrátane členov armádneho umeleckého súboru Alexandrovovci sa dnes nadránom zrútilo krátko po štarte do Čierneho mora, pričom zatiaľ nie je známe, že by haváriu niekto prežil.Podľa vyjadrenia Ozerova, ktoré priniesla štátna tlačová agentúra RIA Novosti, je terorizmus ako príčina havárie "úplne vylúčený", keďže ide o lietadlo prevádzkované armádou. Hovorkyňa Vyšetrovacieho výboru Ruskej federácie Svetlana Petrenková medzitým uviedla pre agentúru TASS, že vojenskí vyšetrovatelia v tomto prípade preverujú podozrenie zo spáchania trestného činu porušenia pravidiel letovej bezpečnosti. Výbor už zaistil príslušné dokumenty a vypočúva osoby, ktoré sa podieľali na príprave letu.Havarovaný stroj smeroval z prímorského mesta Soči na ruskú leteckú základňu Humajmím v sýrskej provincii Lázikíja. Jeho trosky lokalizovali v 70 metrov pod hladinou Čierneho mora vo vzdialenosti 1,5 kilometra od ruského pobrežia, informoval hovorca ruského ministerstva obrany Igor Konašenkov. Zložky nasadené do pátrania už podľa údajov TASS našli aj telá najmenej štyroch obetí.V lietadle sa nachádzalo 84 cestujúcich a osemčlenná posádka. Ministerstvo obrany zverejnilo zoznam pasažierov, medzi ktorými bolo 64 členov súboru Alexandrovovci vrátane vedúceho Valerija Chalilova, ale aj novinári a vojaci.Podľa Konašenka sú pri pátracích a záchranných prácach využívané štyri lode, päť vrtuľníkov a bezposádkové lietadlá. Práce koordinuje osobne ruský minister obrany Sergej Šojgu a prezident Vladimir Putin je o udalosti priebežne informovaný.Jeden zo spevákov informoval Agentúru TASS, že na palube boli všetci členovia súboru Alexandrovci, okrem troch sólistov.Šéfka ruskej humanitárnej nadácie Spravodlivá pomoc, lekárka Jelizaveta Glinková, bola jedným z 84 cestujúcich v lietadle ruského ministerstva obrany, ktoré sa zrútilo dnes nadránom do Čierneho mora počas letu do Sýrie. Potvrdila to samotná nadácia, podľa ktorej mala Glinková dohliadať na zásielku pomoci pre univerzitnú nemocnicu v sýrskej Lázikíji.Šéfka Spravodlivej pomoci, známa pod prezývkou Doktorka Liza, si získala široké uznanie svojou charitatívnou činnosťou vrátane misií vo vojnových zónach na východe Ukrajiny a v Sýrii. Za tieto aktivity dostala iba nedávno vyznamenanie od ruského prezidenta Vladimira Putina."Nikdy nemáme istotu, že sa vrátime živí. Máme však istotu, že láskavosť, súcit a dobročinnosť sú silnejšie ako hocijaká zbraň," povedala Glinková začiatkom decembra pri preberaní vyznamenania v Kremli.Medzi cestujúcimi bolo aj deväť ruských novinárov vrátane televízneho štábu stanice Prvý kanál.Záchranné práce koordinuje osobne ruský minister obrany Sergej Šojgu a prezident Vladimir Putin je o udalosti priebežne oficiálne informovaný.Tupolev Tu-154 je trojmotorové prúdové lietadlo vyvinuté začiatkom 70. rokov 20. storočia, ešte v sovietskom období.Lietadlo ruského ministerstva obrany, ktoré sa zrútilo dnes nadránom do Čierneho mora, bolo vyrobené v roku 1983 a vo vzduchu odvtedy strávilo celkove 6689 hodín. Počas dnešného letu z ruského Soči do sýrskej provincie Lázikíja ho riadil skúsený pilot.Vo vyhlásení ruského rezortu obrany, ktoré priniesla tlačová agentúra TASS, sa spomína taktiež posledná oprava tohto lietadla typu Tupolev Tu-154, vykonaná 29. decembra 2014. Plánovanou údržbou prešlo naposledy v septembri 2016.