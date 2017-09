Video: Neapol rozstrieľal nováčika 6:0, Hamšík: Bolo to skvelé predstavenie

Na snímke vpravo slovenský stredopoliar Neapola Marek Hamšík oslavuje gól, uprostred jeho autor a spoluhráč Allan v zápase 4. kola talianskej futbalovej Serie A SSC Neapol Benevento Calcio (6:0 ) v nedeľu 17. septembra 2017. Foto: TASR/AP Na snímke vpravo slovenský stredopoliar Neapola Marek Hamšík oslavuje gól, uprostred jeho autor a spoluhráč Allan v zápase 4. kola talianskej futbalovej Serie A SSC Neapol Benevento Calcio (6:0 ) v nedeľu 17. septembra 2017. Foto: TASR/AP

Neapol 18. septembra (TASR) - Futbalisti SSC Neapol, Juventusu Turín aj Interu Miláno majú po štyroch kolách najvyššej talianskej súťaže na konte plný počet víťazstiev. Neapolčania s kapitánom Marekom Hamšíkom figurujú na čele tabuľky zásluhou lepšieho skóre, ku ktorému výrazne prispelo nedeľné domáce vysoké víťazstvo 6:0 nad nováčikom z Beneventa. Belgický útočník Dries Mertens dosiahol hetrik, v druhom polčase premenil dva pokutové kopy.



Zverenci Maurizia Sarriho dominovali v celom stretnutí. Potvrdili to aj štatistické ukazovatele, v ktorých svojho súpera prestrieľali 27 ku štyrom (na bránku 14:0), v držaní lopty mali prevahu 72 percent. Slovenský reprezentačný stredopoliar si pripísal 136 prihrávok, z nich 95,6 percenta našlo adresáta. Na bránku Beneventa vyslal päť striel, v dvoch prípadoch prinútil k zákroku hosťujúceho brankára Vida Beleca.



"Bolo to skvelé predstavenie. Po prehre s Doneckom sme sa potrebovali vrátiť na víťaznú vlnu. Podarilo sa nám to. Ukázali sme, že máme silný tím," uviedol Hamšík na svojej oficiálnej stránke. Neapol vedie tabuľku so skóre 15:2, druhý Juventus uspel na pôde Sassuola 3:1, pomer vsietených a inkasovaných má gólov 13:3. Inter (skóre 10:1) je tretí, k víkendovému víťazstvu 2:0 na ihrisku Crotone ho nasmeroval v závere riadneho hracieho času gól Hamšíkovho krajana a spoluhráča z národného tímu Milana Škriniara.

Serie A – 4. kolo

výsledky nedeľňajších zápasov

Sassuolo – Juventus Turín 1:3 (0:1)

Góly: 51. M. Politano – 16, 49. a 63. P. Dybala

AC Miláno – Udinese Calcio 2:1 (2:1)

Góly: 22. a 31. Kalinič – 28. Lasagna

Neapol – Benevento 6:0 (4:0)

Góly: 27., 65. a 90. Mertens (druhý a tretí z pok. kopu), 3. Allan, 15. Insigne, 32. Callejón

Marek Hamšík (Neapol) odohral celý duel

SPAL Ferrara – Cagliari 0:2 (0:1)

Góly: 17. Barella, 68. Joao Pedro

FC Turín – Sampdoria Janov 2:2 (2:2)

Góly: 13. Baselli, 14. Belotti – 1. Zapata, 34. Quagliarella

Chievo Verona – Atalanta Bergamo 1:1 (0:0)

Góly: 52. Bastien – 85. A. Gómez (z pok. kopu)

FC Janov – Lazio Rím 2:3 (0:1)

Góly: 57. a 73. Pellegri – 70. a 82. Immobile, 13. Bastos

Tabuľka Serie A:

1. Neapol 4 4 0 0 15:2 12

2. Juventus Turín 4 4 0 0 13:3 12

3. Inter Miláno 4 4 0 0 10:1 12

4. Lazio Rím 4 3 1 0 9:4 10

5. AC Miláno 4 3 0 1 8:6 9

6. FC Turín 4 2 2 0 7:3 8

7. Sampdoria Janov 3 2 1 0 6:4 7

8. Fiorentina 4 2 0 2 8:6 6

9. AS Rím 3 2 0 1 5:3 6

10. Cagliari 4 2 0 2 4:5 6

11. Atalanta 4 1 1 2 4:6 4

12. Chievo Verona 4 1 1 2 4:7 4

13. Bologna 4 1 1 2 3:6 4

Spal 4 1 1 2 3:6 4

15. Udinese Calcio 4 1 0 3 5:7 3

16. FC Janov 4 0 1 3 4:8 1

17. Sassuolo 4 0 1 3 2:8 1

18. Crotone 4 0 1 3 0:6 1

19. Hellas Verona 4 0 1 3 1:11 1

20. Benevento 4 0 0 4 1:10 0