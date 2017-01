VIDEO: Nečakaná víťazka v Aucklande. Svoj prvý titul získala Davisová

Americká tenistka Lauren Davisová Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Fantastic work by American Lauren Davis. Her maiden title comes in Auckland! d. Konjuh, 6-3, 6-1. pic.twitter.com/ee7ghxtCNx — TennisNow (@Tennis_Now) January 7, 2017

Lauren Davisová (USA) - Ana Konjuhová (8-Chorv.) 6:3, 6:1

Auckland 7. januára (TASR) - Americká tenistka Lauren Davisová sa stala víťazkou turnaja ASB Classic v novozélandskom Aucklande. V sobotňajšom finále zdolala ôsmu nasadenú chorvátsku tínedžerku Anu Konjuhovú za 73 minút hladko 6:3, 6:1 a získala premiérový titul na okruhu WTA.Dvadsaťtriročná Davisová, ktorej patrí vo svetovom rebríčku 61. miesto, dosiahla najväčší úspech vo svojej zatiaľ šesťročnej profesionálnej kariére. "Nedokážem slovami opísať svoje pocity. Je to niečo neuveriteľné, že som vybojovala prvý titul, navyše na mojom obľúbenom turnaji. Čakala som na tento moment niekoľko rokov. Vlani som dvakrát vo finále prehrala, z čoho som bola frustrovaná, do tretice to ale vyšlo," citovala Davisovú agentúra AP.