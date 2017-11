VIDEO: Nemka Görgesová je finalistkou MS v čínskom Ču-chaji

Nemecká tenistka Julia Görgesová. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

WTA Elite Trophy - semifinále:



Julia Görgesová (7-Nem.) - Anastasija Sevastovová (Lot.) 6:3, 6:3

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Ču-chaj 4. novembra (TASR) - Nemecká tenistka Julia Görgesová sa prebojovala do finále "malých" MS v čínskom Ču-chaji. V sobotňajšom semifinále na podujatí WTA Elite Trophy zdolala Lotyšku Anastasiu Sevastovovú hladko v dvoch setoch 6:3, 6:3. Görgesová spravila so súperkou krátky proces. Už v úvodnom geme prelomila jej podanie a za stavu 5:3 premenila hneď prvý setbal. V druhom dejstve sa situácia zopakovala, Görgesová súperke rýchlo odskočila vďaka brejku a doviedla zápas do víťazného konca.