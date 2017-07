VIDEO: Nesrovnal: Oprava vozovky na Moste SNP prebieha podľa plánu

Na snímke primátor mesta Bratislava Ivo Nesrovnal Foto: FOTO TASR - Martin Baumann Foto: FOTO TASR - Martin Baumann

Bratislava 19. júla (TASR) – Oprava vozovky na Moste SNP v Bratislave prebieha podľa plánu a trvať by mala dokonca augusta. Po dnešnej kontrole stavebných prác to uviedol primátor hlavného mesta Ivo Nesrovnal.priblížil primátor. Ako podotkol, špeciálny asfalt treba dovážať až zo zahraničia, keďže na Slovensku sa tento typ podľa jeho slov prestal vyrábať. Tento mesiac by sa mali dokončiť práce na vonkajších jazdných pruhoch a v auguste sa budú rekonštruovať vnútorne jazdné pruhy mosta.podotkol Nesrovnal.Hlavné mesto začalo opravovať vozovku na Moste SNP 3. júla. Doprava je počas celej opravy obmedzená len čiastočne. Most je prejazdný v každom smere, jeden jazdný pruh do Petržalky a jeden jazdný pruh z Petržalky v smere do centra mesta. Obdobie rekonštrukcie bolo vybrané zámerne, vychádza z nižšej frekvencie dopravy v prázdninovom období. Opravu v hodnote 1,5 milióna eur realizuje spoločnosť Swietelsky-Slovakia.