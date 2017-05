VIDEO: Nezamestnanosť by mohli znížiť farmárske sociálne podniky

Na archívnej snímke zľava syn kandidáta na post predsedu BBSK Ondrej Lunter a kandidát na post predsedu BBSK Ján Lunter. Foto: TASR - Branislav Račko Foto: TASR - Branislav Račko

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Rimavská Sobota 23. mája (TASR) – Pri znižovaní nezamestnanosti v Banskobystrickom samosprávnom kraji (BBSK) by mohli pomôcť farmárske sociálne podniky. Uviedol to kandidát na predsedu BBSK Ján Lunter na dnešnej tlačovej konferencii v Rimavskej Sobote, na ktorej predstavil svoj plán na riešenie dlhodobej nezamestnanosti v kraji.Zamerať sa chce v tejto súvislosti predovšetkým na existujúcich farmárov, ktorých mieni motivovať, aby sa uchádzali o štatút sociálneho podniku.“ podotkol Lunter s tým, že by mohlo ísť napríklad o dočasné preplácanie mzdy takýchto pracovníkov štátom. Dodal, že vzorom sú mu napríklad sociálne podniky v Spišskom Hrhove či v zahraničí.Vďaka tomuto opatreniu by podľa neho mohli získať prácu i príslušníci vylúčených komunít. „zdôraznil Lunter.Do týchto dní v BBSK oficiálne oznámili svoju kandidatúru na post predsedu kraja okrem Luntera ďalší šiesti kandidáti. Sú nimi politológ a poslanec Národnej rady (NR) SR za stranu Sloboda a Solidarita Martin Klus, prednosta Mestského úradu v Brezne Martin Juhaniak, predseda Strany moderného Slovenska Milan Urbáni, konateľ súkromnej firmy Igor Kašper, ako aj exprimátor Banskej Bystrice Ivan Saktor a generálny riaditeľ Múzea SNP Stanislav Mičev.Jediný, kto ešte oficiálne neoznámil svoju kandidatúru na post šéfa BBSK, ale o kom sa to predpokladá, je súčasný predseda samosprávneho kraja a poslanec NR SR za Ľudovú stranu Naše Slovensko (ĽSNS) Marian Kotleba.