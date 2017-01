VIDEO: NHL: Budaj s Gáboríkom pomohli LA k výhre, Tatar skóroval

Hokejisti Detroitu, v popredí Tomáš Tatar. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

NHL - výsledky:



Boston - Detroit 4:3 pp (za hostí Tatar 1+0), New Jersey - Los Angeles 1:3 (za hostí Gáborík 0+1, Budaj odchytal celý zápas, kryl 24 z 25 striel a zaznamenal 96-percentnú úspešnosť zákrokov), New York Islanders - Columbus 4:2, Pittsburgh - St. Louis 0:3, Montreal - Calgary 5:1, Ottawa - Washington 3:0, Nashville - Buffalo 4:5 pp, Winnipeg - San Jose 3:4, Dallas - Minnesota 2:3 pp a sn, Chicago - Tampa Bay 2:5 (za domácich Pánik 0+1)

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

New York 25. januára (TASR) - Hokejisti Los Angeles zvíťazili v noci na stredu v zápase zámorskej NHL nad New Jersey 3:1.Na triumfe "kráľov" sa podieľali obaja Slováci - brankár Peter Budaj zneškodnil 24 z 25 striel a dosiahol 96-percentnú úspešnosť zákrokov, jeho krajan Marián Gáborík si do štatistík pripísal jeden kanadský bod za asistenciu.Do zostavy Detroitu sa po deväťzápasovej odmlke vrátil slovenský útočník Tomáš Jurčo. Z dvojice slovenských korčuliarov v drese Red Wings však bodoval len Tomáš Tatar, no jeho gól Detroitu nestačil. Na ľade Bostonu prehral 3:4 po predĺžení.Tampa Bay zdolala Chicago 5:2, v drese zdolaného tímu si bod za asistenciu pripísal útočník Richard Pánik.