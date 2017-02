VIDEO: NHL: Chára po čase skóroval, Budaj opäť vychytal víťazstvo

Kapitán Bostonu Bruins Slovák Zdeno Chára sa teší po strelení gólu v zápase zámorskej hokejovej NHL Tampa Bay Lightning - Boston Bruins v Tampe 31. januára 2017. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

výsledky:



Carolina - Philadelphia 5:1,

NY Islanders - Washington 3:2,

New York Rangers - Columbus 4:6,

Pittsburgh - Nashville 4:2,

Montreal - Buffalo 5:2,

Detroit - New Jersey 3:4 (za domácich T. TATAR 1+0),

Florida - Ottawa 6:5,

Tampa Bay - Boston 3:4 (za hostí Z. CHÁRA 1+0),

St. Louis - Winnipeg 3:5,

Dallas - Toronto 6:3,

Arizona - Los Angeles 2:3 (za hostí P. BUDAJ kryl 28 striel, m. GÁBORÍK 0+1),

Edmonton - Minnesota 2:5 (za domácich A. SEKERA 0+1),

Anaheim - Colorado 5:1,

San Jose - Chicago 3:1 (za hostí R. PÁNIK 0+1)

New York 1. februára (TASR) - Po zápase All star pokračovala zámorská hokejová NHL v noci na stredu porciou 14 zápasov, v ktorých sa bodovo presadili aj slovenskí hokejisti. Kapitán Bostonu Zdeno Chára prispel gólom k výhre Bruins na ľade Tampy Bay 4:3, čo bol jeho štvrtý presný zásah v ročníku.Detroit prehral doma s New Jersey 3:4, domácim nestačil k úspechu ani gól útočníka Tomáša Tatara, jeho 12. v sezóne. Tatarov spoluhráč Tomáš Jurčo nenastúpil.Darilo sa Los Angeles, ktoré zvíťazilo v Arizone 3:2 aj vďaka 28 úspešným zákrokom slovenského brankára Petra Budaja. V drese víťazných hostí si jednu asistenciu pripísal na konto slovenský útočník Marián Gáborík. Jeden kanadský bod za asistenciu zaznamenal aj obranca Edmontonu Andrej Sekera, jeho Oilers ale prehrali doma s Minnesotou 2:5.San Jose zvíťazilo na domácom ľade nad Chicagom 3:1, za hostí si zapísal asistenciu Richard Pánik.