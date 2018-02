VIDEO: NHL: Daňo pomohol asistenciou k triumfu Winnipegu nad Arizonou

Na snímke vľavo slovenský útočník Winnipegu Marko Daňo. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Výsledky:



Buffalo - Anaheim 3:4 pp, Carolina - Philadelphia 1:2 pp, Columbus - Washington 2:3, Pittsburgh - Vegas 5:4, Detroit - Boston 2:3, Florida - Vancouver 3:1, Ottawa - New Jersey 5:3, St. Louis - Minnesota 2:6, Winnipeg - Arizona 4:3 /Daňo za domácich 0+1/, Chicago - Calgary 2:3, Colorado - San Jose 3:1

New York 7. februára (TASR) - Slovenský hokejový útočník Marko Daňo zaznamenal jednu asistenciu pri víťazstve svojho Winnipegu Jets v nočnom zápase zámorskej NHL na domácom ľade nad Arizonou Coyotes 4:3. Pre dvadsaťtriročného centra to bol len tretí bod v 19 zápasoch prebiehajúcej sezóny, keď predtým strelil dva góly.V drese hostí sa predstavil Richard Pánik, ale nebodoval. Winnipeg je v Západnej konferencii na druhom mieste o bod za Vegas Golden Knights, Arizona je posledná.Hokejisti Bostonu Bruins zvíťazili v treťom zápase v rade, keď si v noci na stredu poradili na ihrisku Detroitu Red Wings 3:2. Boston figuruje na druhej priečke tabuľky Východnej konferencie, na prvú Tampu Bay stráca tri body, no má dva zápasy k dobru. Detroit je 13. a na pozície play off stráca osem bodov.V drese hostí odohral kapitán Zdeno Chára 21:48 minút a zaznamenal dva hity, tri bloky a dve trestné minúty. Tomáš Tatar strávil na ľade 15:26 minút a do štatistík si pripísal jednu "mínusku".