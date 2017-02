VIDEO: NHL: Florida vyhrala v Anaheime, Jágr strelil 135. víťazný gól

Český veterán Jaromír Jágr. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

NHL - výsledky:



Columbus Blue Jackets - Pittsburgh Penguins 2:1 pp,

Carolina Hurricanes - Colorado Avalanche 1:2 pp,

Anaheim Ducks - Florida Panthers 1:4

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

New York 18. februára (TASR) - Český hokejista Jaromír Jágr sa stal tretím hráčom histórie zámorskej NHL, ktorý skóroval vo veku 45 a viac rokov. Nestarnúci krídelník prispel jedným presným zásahom k výhre Floridy Panthers na ľade Anaheimu Ducks. Hostia triumfovali 4:1, dosiahli tretie víťazstvo za sebou a na ôsme miesto zaručujúce postup do play off strácajú v tabuľke Východnej konferencie už len jediný bod.Pre Jágra to bol 135. víťazný gól v kariére, čím opäť vylepšil vlastný ligový rekord.