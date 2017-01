VIDEO: NHL: Tatar v 300. zápase s 2 asistenciami, Detroit však prehral

Slovenský hokejista Tomáš Tatar (21) oslavuje svoj gól za Detroit v zápase proti Anaheim Ducks, 17. decembra 2016. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

NHL - sumáre:



TORONTO MAPLE LEAFS - DETROIT RED WINGS 5:4 pp (0:0, 0:1, 4:3 - 1:0)

Góly: 42. Komarov (Gardiner, Nylander), 49. Marner (Rielly, Van Riemsdyk), 50. Brown (Hyman, Carrick), 53. Matthews (Brown, Hyman), 64. Matthews (Gardiner, Brown) - 26. Mantha (Zetterberg, TATAR), 54. Ericsson (Mantha, Ouellet), 59. Larkin (Zetterberg, TATAR), 60. Mantha (Zetterberg, Vanek). Brankári: Andersen - Coreau, strely na bránku: 28:37, 40.148 divákov (hralo sa pod holým nebom na štadióne BMO Field v Toronte)



WASHINGTON CAPITALS - OTTAWA SENATORS 2:1 (0:0, 1:1, 1:0)

Góly: 40. Alzner (Oshie, Williams), 43. Chornye (Orpik, Wilson) - 33. Turris (Dzingel, Methot). Brankári: Holtby - Condon, strely na bránku: 28:24, 18.506 divákov



ANAHEIM DUCKS - PHILADELPHIA FLYERS 4:3 pp a sn (2:1, 1:2, 0:0 - 0:0, 1:0)

Góly: 8. Kesler (Holzer, Getzlaf), 17. Kesler (Silfverberg), 22. Kesler (Cogliano, Vatanen), rozh. nájazd: Perry - 9. Konecny (Simmonds), 22. Couturier, 24. Schenn (Giroux, Gostisbehere). Brankári: Gibson (24.-27. Bernier) - Mason, strely na bránku: 25:55, 17.174 divákov



Slovák v akcii:

Tomáš Tatar (Detroit) 18:59 0 2 2 2 2 0



Toronto 2. januára (TASR) - Slovenský hokejový útočník Tomáš Tatar si osladil svoj trojstý zápas v základnej časti zámorskej NHL dvomi asistenciami. Jeho Detroit však v noci na pondelok prehral pod holým nebom v Toronte tesne 4:5 po predĺžení. Duel sa hral pred 40.148 divákmi na štadióne BMO Field a bol zaradený do série Storočnicová klasika. Rozhodujúci zásah zaznamenal v štvrtej minúte nadstaveného času domáci nováčik Auston Matthews.Dvadsaťšesťročný krídelník Tatar tak v 37 dueloch prebiehajúcej sezóny nazbieral 17 bodov za osem gólov a deväť prihrávok. Celkovo nazbieral v ZČ v 300 stretnutiach 165 bodov (82+83). V 17 zápasoch play off pridal sedem bodov (3+4). Jeho spoluhráč Tomáš Jurčo do zápasu nezasiahol. Pre Toronto to bol už piaty triumf v sérii. V drese "" chýbal pre problémy s chrbtom obranca Martin Marinčin.Toronto bolo blízko k triumfu už v riadnom hracom čase, keď ešte v 53. minúte viedlo 4:1 a dve sekundy pred koncom 4:3. Detroit však stihol vyrovnať, keď sa po mele pred bránkou domácich najlepšie zorientoval Anthony Mantha a svojím druhým zásahom v zápase, pridal aj jednu asistenciu, zariadil predĺženie. V nadstavenom čase sa však dostalo do prečíslenia Toronto a Matthews dorazil bekhendom strelu obrancu Jake Gardinera." povedal dvojgólový Matthews. Devätnásťročný center nazbieral vo svojej nováčikovskej sezóne v 36 dueloch už 32 bodov (20+12).Na premárnený náskok reagoval tréner Toronta Mike Babcock. "Jeho náprotivok Jeff Blashill nebol s výsledkom spokojný. "" uviedol.Washington zvíťazil v druhom stretnutí v rade, keď v noci na pondelok zdolal na svojom ľade Ottawu tesne 2:1. O triumfe Capitals rozhodol v 43. minúte svojím prvým gólom v sezóne obranca Taylor Chorney. "" povedal kapitán Erik Karlsson.Aj v treťom nočnom zápase uspel domáci tím. "" z Anaheimu zdolali Philadelphiu 4:3 po predĺžení a nájazdoch. Ten rozhodujúci premenil Corey Perry. Hlavnými hrdinami domácich však boli útočník Ryan Kesler, ktorý zaznamenal svoj štvrtý hetrik v kariére NHL, a brankár John Gibson. Ten chytil až 51 striel súpera, čo je najviac v histórii Ducks. Dvadsaťtriročný brankár pritom neodchytal celý duel. V 24. minúte ho po treťom inkasovanom góle stiahol tréner Randy Carlyle z ľadu, aby sa upokojil, a tak ho na necelé štyri minúty vystriedal Jonathan Bernier." vysvetlil zmenu Carlyle. Gibsonovi pauza pomohla. "" pochválil ho Kesler." vyjadril sa Gibson k počtu striel súpera. "Niekedy ich vidím za zápas iba 15, dnes to tak nebolo."Flyers sa v posledných dňoch nedarí zbierať body a nepriaznivú sériu natiahli už na štyri zápasy. "" povedal útočník Wayne Simmonds./legenda: za menom nasleduje počet odohratých minút, góly, asistencie, body, +/-, strely na bránku, trestné minúty. Brankári: počet odchytaných minút, počet úspešných zákrokov/striel, percentuálna úspešnosť zásahov/