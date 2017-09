VIDEO: Ninu uvedú tvorcovia a herci na premiérovom turné po regiónoch

Film Nina Foto: www.youtube.com Foto: www.youtube.com

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 14. septembra (TASR) - Nový film režiséra Juraja Lehotského Nina, ktorý pred pár dňami uviedol v americkej premiére MFF Toronto, odštartuje svoju púť k slovenským divákom 21. septembra. Tvorcovia a herci filmu sa už v premiérový deň vyberú na špeciálne turné, počas troch dní zavítajú s Ninou do piatich slovenských miest.Príbeh o dieťati, ktoré sa stáva rukojemníkom v zložitých vzťahoch rodičov, v hlavných úlohách s Robertom Rothom, Petrou Fornayovou a Bibianou Novákovou, predstavia postupne v Poprade, Košiciach, Martine, v Novom Meste nad Váhom a v Trenčíne.TASR informovala PR manažérka filmu Zuzana Kizáková.Na premiérové turné sa vyberú režisér a scenárista Juraj Lehotský, scenárista Marek Leščák, hlavná predstaviteľka Bibiana Nováková, strihač Radoslav Dubravský, producent Albert Malinovský a Jozef Tinka z Rady pre práva dieťaťa SR. Turné sa začne 21. septembra v Kine Tatran Poprad, kam zavítajú tvorcovia a herci film osobne uviesť, následne sa presunú do Kina Úsmev v Košiciach, kde budú s divákmi diskutovať po projekcii. Nasledujúci deň (22. 9.) bude mať publikum možnosť opýtať sa tvorcov a hercov svoje otázky po premietaní v Kine Scéna v Martine a 23. septembra zavíta delegácia do Kina Považan v Novom Meste nad Váhom a turné zakončí v ten istý deň v Kine Metro Trenčín.Film Nina prináša do slovenskej distribúcie Film Europe Media Company.