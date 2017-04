Video: Nové formuly budú bezpečnejšie a naučia sa výrazne rekuperovať energiu

RS 2027 Vision je odvážnou, ale reálnou víziou formuly budúcnosti. Predstavuje nielen modernejšie pohonné technológie, ale aj atraktívnejší a bezpečnejší dizajn, ktorý by mohol pritiahnuť ešte viac pozornosti verejnosti. Tento magnet na nových fanúšikov F1 by mohol byť zrealizovateľný, predstavuje totiž podobu monopostu o desať rokov.



Nový monopost by mal byť podľa automobilky bezpečnejší, krajší, "priateľskejší", kokpit s multifunkčným volantom vyzerá ako z vesmírnej lode. Páči sa nám, pretože pôsobí realistickým dojmom, je ekologickejší a aj napriek tomu výkonný, automobilka navyše použila ako figuranta ženu. Renault vizionárskym modelom upozorňuje na jej dlhé pôsobenie v projekte Formula 1 a chce dokázať, že okrem tradičných technológií súčasnosti vie obstáť aj v konkurenčnom boji v budúcnosti.

Kokpit okolo pilota je vyrobený z extrémne odolného polykarbonátu. Jeho použitie malo za následok nielen zvýšenie odolnosti a bezpečnosti, ale aj zníženie hmotnosti celého monopostu. Okrem zníženia hmotnosti konštrukcie sa redukovala aj váha samotnej palivovej nádrže a jej obsahu. Automobilke sa to podarilo implementovaním pohonného ústrojenstva s výraznou rekuperáciou energie, vďaka ktorému už nie je potrebné zásobovať vozidlo takým veľkým množstvom skvapalneného paliva.



Zdroj: Renault R.S. 2027 Vision I Renault

Formula blízkej budúcnosti je vybavená celkom uzatvoreným kokpitom s priehľadnou strechou, ktorá má ešte viac ochrániť pilota. Je skoro neuveriteľné, že dnešné formuly sú stále otvorené, najmä pri tých šialených rýchlostiach, ktoré dosahujú. Aj napriek tomu sú moderné otvorené kokpity veľmi bezpečné, piloti sú v nich natlačení a pri prípadnej nehode nemajú veľa priestoru na to, aby sa zranili. Hlavy majú chránené špičkovými prilbami a práve preto sa aj napriek mnohým nehodám málokedy piloti zrania. Budúcnosť ale počíta s ešte väčšou bezpečnosťou, kokpit je uzavretý a popri tom je pilota vidieť takmer celého - môže za to nielen zasklený kryt, ale aj čiastočne priehľadné bočné steny.