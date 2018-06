Video: Nový slovenský projekt Y.O.R.X predstavuje prvý singel Connected

So svojím autorským hudobným počinom prichádza jeden z členov známej pätice Lavagance, gitarista a manažér Mário Smashing. V projekte Y.O.R.X a v singli Connected sa Smasho ocitol aj v speváckej pozícii. Vokálne mu v novinke pomáha ostrieľaná Katarina Korcek, jedna zo zakladajúcich členov a zároveň speváčka legendárnej funky kapely Made2Mate. Katarina vyrastala v USA a na Slovensku žije od svojich 24 rokov. Keďže je nazývaná našou "funky mamou", možno o nej nie je veľmi známe, že sa 90-tych rokoch pohybovala aj v spoločnosti punk-rockových kapiel ako napríklad Davová Psychóza či Slobodná Európa. Mnohým slovenským i českým spevákom napísala a redigovala texty v angličtine a tiež sa venuje vlastnej autorskej tvorbe. Na konci roku 2016 vydala Kat svoj debutový sólový album 21st Century Movie.

Viac ako nečakané prepojenie týchto dvoch hlasov sa udialo pod taktovkou producenta, aranžéra, niekoľkoročného spoluhráča a autora skladieb pre Richarda Müllera, tiež skladateľa muzikálovej hudby Henricha Leška. „Pieseň Connected ma preniesla do minulosti i buducnosti. Je to prepojenie troch kontinentov," hovorí Henrich Leško.

Výroba skladby trvala niekoľko mesiacov, na záverečnej kreatívnej mixáži sa podieľal Tomáš Lobb v LvgncStudios, ktorý je tiež autorom lyric videa. Autorom skladby Connected je Smasho, text sčasti napísala Katarina. V novinke sa Smasho však predstavuje aj v pozícii speváka, ktorá je pre neho, na rozdiel od jeho kolegu z Lavagance Mareka Rakovického, de facto úplne nová.

„V Lavagance koncertne Marekovi vokálne pomáham len mininálne a v roli speváka sa ocitám skôr náhodne. Spravil som skladbu, ktorú som ako demo aj naspieval, Henrichovi sa zapáčila, tak na nej producentsky popracoval, donahrávali sa nejaké živé nástroje, doaranžovalo sa, no a potom som oslovil na korekciu spevov a textu Katku, ktorú som zároveň poprosil o akési predspievanie skladby, s tým, že ja to po nej tiež ešte naspievam, no a uvidíme, čo s tým - ak sa jej však skladba bude vôbec páčiť," spomína Smasho. Výsledkom je však duet a spolupráca, ktorá podľa slov všetkých troch zúčastnených úplne nadchla. „Išlo o spontánne prepojenie a verím, že ďalšia spolupráca nás ešte čaká - množí sa mi hudobný materiál, ktorý sa nehodí pre Lavagance a Y.O.R.X sa mi ukázal ako taký ventil, hudobne pestrejší, drzejší, surovejší, otvorenejší spoluprácam a žánrovo neohraničený...", dodáva Smasho.

Pre Smasha je prirodzené tvoriť hudbu v angličtine. Katarina ju má ako rodný jazyk a v bežnej komunikácii šarmantne používa slovenčinu. O spolupráci na piesni Connected Kat hovorí: "Keď som počula demo od Smasha po prvýkrát, text, hudba a melódia mi okamžite evokovali niečo mierne dekadentné a rajcovné, ale samozrejme s nadhľadom. Slová piesne pre mňa predstavovali takzvaný love/hate relationship alebo prebudenie naspäť do života! Dokonca až niečo upírske som v tejto skladbe cítila. Mám pocit, že Smasho bol sám prekvapený, že tento štýl skladby sa mi páči a že by som sa v tom videla. Mne sa skrátka niečo páči alebo nie a vôbec neriešim hudobný žáner. Beriem to skôr ako výzvu a inšpiráciu skúsiť zaspievať niečo iné a iným spôsobom než som zvyknutá. Hlavne ale som mu povedala, že on tam musí spievať tiež, lebo som mala taký záblesk, že naše farby hlasov by spolu zneli zneli veľmi zaujímavo. Myslím, že sa tak aj stalo a vznikla jedna sexy dekadentná chytľavá skladba. Až na záver sme ju pomenovali CONNECTED - lebo naše hlasy a 3 energie (aj s Henrichom) sa úplne prepojili."