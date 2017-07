VIDEO: O letisko Piešťany sa zaujíma britská spoločnosť Horiba Mira

Na snímke zástupcovia Trnavského samosprávneho kraja, ktorý je najväčším akcionárom spoločnosti Letisko Piešťany Juraj Štaffa (vľavo) a Tibor Mikuš prichádzajú na valné zhromaždenie letiskovej spoločnosti. Piešťany, 27. júla 2017 Foto: FOTO TASR – Martin Palkovič Foto: FOTO TASR – Martin Palkovič

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Piešťany 27. júla (TASR) – Dnešné valné zhromaždenie (VZ) Letiska Piešťany, a.s., schválilo dvoch nových členov trojčlennej dozornej rady (DR). Akcionára mesto Piešťany bude zastupovať Stanislav Brečka, predsedom DR sa stal nominant majoritného akcionára Trnavského samosprávneho kraja (TTSK) Remo Cicutto. Bývalý piešťanský primátor pôsobil v tomto orgáne aj v uplynulom volebnom období.VZ tiež schválilo ročnú uzávierku roku 2016 so stratou vyše 600.000 eur a plán na rok 2017. Predseda predstavenstva, predseda TTSK Tibor Mikuš po skončení rokovania informoval, že sa začali rozhovory s novým záujemcom o letisko, britskou spoločnosťou Horiba Mira, ktorá pôsobí v automobilovom priemysle.Podľa Piešťanského denníka ide o jedného z najdôležitejších partnerov britskej automobilky Jaguar Land Rover. Na pozemkoch vo vlastníctve letiskovej spoločnosti by tak mohlo vzniknúť skúšobné a vývojové centrum celosvetového lídra vo vývoji a testovaní motorových vozidiel. Firma prejavila záujem o vstup do krachujúcej letiskovej spoločnosti ako strategický partner.uviedol Mikuš s tým, že informáciu, či budú pokračovať rozhovory, dostane slovenská strana v novembri. Zatiaľ podľa Mikuša letisko žije z prostriedkov, ktoré mu poskytol TTSK a tretí akcionár, ministerstvo dopravy.Predseda TTSK prichádza s informáciou o vstupe strategického partnera pre piešťanské letisko opakovane, avšak doteraz žiadne z rokovaní neviedlo k reálnej dohode. Po predchádzajúcom VZ hovoril o záujme stať sa záložným letiskom pre bratislavské Letisko M.R.Štefánika. Túto myšlienku obnovil aj dnes, povedal, že listom v danom zmysle oslovil kompetentných. "Predpokladám, že sa budú touto myšlienkou zaoberať,“ povedal Mikuš.