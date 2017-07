VIDEO: O ružový olej z Bulharska má záujem celý svet. Viete prečo?

V polovici mája prichádza do údolia neďaleko bulharského mestečka Tarnichene takmer 40.000 ľudí. Sú to sezónni pracovníci, ktorí ručne zbierajú opojne voňajúce kvety. Nejde len tak o hocijakú odrodu – ruža damascénska je považovaná za najlepší kvet, z ktorého možno vyrobiť drahocenný ružový olej.





Zber ruží trvá približne dva týždne. Na výrobu oleja sú vhodné iba rozkvitnuté kvety so žltými tyčinkami. Skúsený zberač ich denne natrhá aj viac ako 60 kilogramov.



Cena za bulharský ružový olej sa v minulom roku pohybovala okolo 12.000 eur za kilogram. Momentálne producenti nevedia ešte odhadnúť, aká bude jeho cena tento rok.