Video ochutnávka Divadelnej Nitry 2017

10 inscenácií zo 7 krajín na rôznorodých festivalových javiskách počas 5-dňového divadelného sviatku v hlavnom programe.

HLAVNÝ FESTIVALOVÝ PROGRAM V 9 MINÚTACH

PRÁVO NA ŠŤASTIE, Slovinko + USA

EnKnapGroup, Ľubľana, SLOVINSKO + Nature Theater of Oklahoma, New York, USA

PRÁVO NA ŠŤASTIE

koncepcia, text a réžia: Pavol Liška, Kelly Copperová

22. 9. 2017, 18.30 – 20.45, Divadlo Andreja Bagara v Nitre – Veľká sála



Jeden z najznámejších nezávislých amerických súborov a tvorba rodáka zo Slovenska, jedného z najúspešnejších súčasných divadelníkov sveta, Pavla Lišku, historicky po prvý raz na Slovensku! Čo majú spoločné kovbojské tance a westernový saloon s lietajúcimi dronmi a energetickými nápojmi? Vtipné pohybové predstavenie, trochu sitcom, trochu absurdita ironicky sa pohrávajúca s klišé amerického.

#šťastie #identita #právo

TRAILER

VSTUPENKY V PREDAJI

HEREC A STOLÁR MAJER HOVORÍ O STAVE SVOJEJ DOMOVINY, Česká republika

Studio Hrdinů, Praha, ČESKÁ REPUBLIKA

David Zábranský: HEREC A STOLÁR MAJER HOVORÍ O STAVE SVOJEJ DOMOVINY

réžia: Kamila Polívková

23. 9. 2017, 16.00 – 17.20, 20.30 – 21.50, Divadlo Andreja Bagara v Nitre – Štúdio



Jeden z najprecíznejších a najprovokatívnejších pohľadov na českú spoločnosť po Novembri ´89. Čo je Česko? Kde sa Česko začína a kde sa končí? Kto chce ešte v Česku žiť? V inscenácii odmenenej viacerými divadelnými cenami sa v strhujúcom monológu populárneho herca Stanislava Majera obnažuje sebaironizujúci umelec, kaviarenský intelektuál a stolár v jednej osobe, aby komentovali stav svojej domoviny. #domovina #identita #autority



TRAILER

VSTUPENKY V PREDAJI

VSTUPENKY V PREDAJI

JÁNOŠÍK, Slovenská republika

Divadlo Andreja Bagara v Nitre

Mária Rázusová-Martáková: JÁNOŠÍK

réžia: Rastislav Ballek

23. 9. 2017, 18.00 – 19.40, Divadlo Andreja Bagara v Nitre – Veľká sála



Múdre a vizuálne hýrivé predstavenie. V podaní Rastislava Balleka, jedného z najvýraznejších divadelných vizionárov Slovenska. Ľudový príbeh v modernom divadle, sedliacky hrdina s filozofickým rázom, gýč s konceptualizmom, brak s metafyzikou, apelatívno-emočné herectvo s performatívnym dianím. Zabudnutý text v podobe nezabudnuteľnej inscenácie.

#právo #spravodlivosť #tradície.



VSTUPENKY V PREDAJI



MIRACLES, Slovenská republika

Divadlo Pôtoň, Debris Company, Med a prach, Sláva Daubnerová

MIRACLES

autori projektu: Iveta Ditte Jurčová, Michal Ditte

23. 9. 2017, 21.00 – 24.00, Bátovce, bus o 20.00, parkovisko DAB a späť



Tri kilometre, tri hodiny, štyri súbory, štyri rôzne priestory – jazero, škola, kostol, lúka. Nočné magické putovanie za zázrakmi v jedinečnom projekte štyroch slovenských nezávislých súborov. Kúzlami a čarami nás unesú do krajiny snového a zázračného, kde stretneme víly, duchov, jeleňov, prírodné živly a ocitneme sa v bohatom a krásnom svete, ktorý v nás opäť oživí vieru, že zázraky stále existujú a ľudstvo má ešte nádej.

#viera #krása #láska



TRAILER



VSTUPENKY V PREDAJI



BLACK BLACK WOODS, Česká republika



Cirk La Putyka, Praha, ČESKÁ REPUBLIKA + Rootlessroot, Atény, GRÉCKO

BLACK BLACK WOODS

réžia a choreografia: Jozef Fruček, Linda Kapetanea

24. 9. 2017, 16.00 – 20.00, do 18.30 voľný pohyb z a do sály, Divadlo Andreja Bagara v Nitre – Veľká sála



Takmer každý syn sa v istej životnej fáze pokúša vymedziť voči otcovi, zápasí s ním, chce robiť všetko inak, až napokon zistí, že sa mu v mnohom podobá a že ho má rád so všetkým, čo bolo, je a bude. Kruto nenávistný i krehko láskyplný vzťah rodiča a dieťaťa v nezvyčajnej inscenácií a v podaní skutočnej dvojice syna a otca – Rostislava Nováka mladšieho a Rostislava Nováka staršieho.

#rodina #súcit #porozumenie



TRAILER



VSTUPENKY V PREDAJI



POSADNUTÍ, Slovenská republika

Divadlo Alexandra Duchnoviča Prešov

Fjodor Michajlovič Dostojevskij: POSADNUTÍ

réžia: Braňo Mazúch

24. 9. 2017, 16.00 – 17.40, 20.30 – 22.10, Divadlo Andreja Bagara v Nitre – Štúdio



Príbeh vzbury mladých z tajného spolku anarchistov, ktorí v malom provinčnom cárskom mestečku rozpútajú pri pokuse o spoločenský prevrat krvavé nepokoje. Strhujúca javisková analýza dodnes živých mechanizmov násilného boja za zmenu režimu, ktorý sa rodí z frustrácie celej generácie, spojená so živou hudbou a vášnivým herectvom skvelých rusínskych umelcov.

#sloboda #láska #zmysel života



TRAILER





VSTUPENKY V PREDAJI

VSTUPENKY V PREDAJI



VOJNA NEMÁ ŽENSKÚ TVÁR, Slovenská republika

Slovenské komorné divadlo Martin

Svetlana Alexijevič: VOJNA NEMÁ ŽENSKÚ TVÁR

réžia: Marián Pecko

25. 9. 2017, 18.00 – 20.50, Divadlo Andreja Bagara v Nitre – Veľká sála



Víťazná inscenácia festivalu Nová Dráma 2017 podľa jedinečnej dokumentárnej prózy laureátky Nobelovej ceny za rok 2015. Emotívne výpovede žien, ktoré sa zúčastnili v Druhej svetovej vojne ako vojačky Červenej armády, bojujúce často aj v prvej línií. Zamlčaná, tabuizovaná téma žien-bojovníčok, ktoré ožijú v citlivo-sugestívnom podaní fenomenálnych martinských herečiek.

#mier #život #pamäť



TRAILER



VSTUPENKY V PREDAJI



ZVIZDAĽ [Černobyľ tak ďaleko, tak blízko], Belgicko



súbor BERLIN, Antverpy, BELGICKO

ZVIZDAĽ [ČERNOBYĽ TAK ĎALEKO, TAK BLÍZKO]

koncepcia: Bart Baele, Yves Degryse, Cathy Blisson

25. 9. 2017, 21.15 – 22.30; 26. 9. 2017, 10.00 – 11.15, 17.00 – 18.15 Divadlo Andreja Bagara v Nitre – Štúdio



Jedinečný ľudský príbeh, takpovediac z konca sveta. O manželskom páre na sklonu života, ktorý žije osamotený v oblasti zamorenej radiáciou, kde od výbuchu v černobyľskej jadrovej elektrárni v roku 1986 akoby zastal čas. Ako sa dajú vydržať roky izolácie? V srdci prírody, obklopení poľami a niekoľkými zvieratami,​ bez elektriny, pitnej vody a telefonického signálu, so všadeprítomnými poverami, s vodkou, s chorobami staroby a 20-kilometrovou cestou do najbližšieho obchodu?

#domov #korene #príroda



TRAILER



VSTUPENKY V PREDAJI

VSTUPENKY V PREDAJI

VSTUPENKY V PREDAJI



JEDNO GESTO, Poľsko

Nowy Teatr Varšava, POĽSKO

JEDNO GESTO

réžia: Wojtek Ziemilski

25. 9. 2017, 21.15 – 22.30, Staré divadlo Karola Spišáka v Nitre – Sála



„Hranice môjho jazyka znamenajú hranice môjho sveta,“ hovorí filozof Wittgenstein. Čo sa však o svete môžeme dozvedieť z jazyka nepočujúcich? Štyria herci s rôznymi úrovňami sluchového postihnutia vťahujú diváka do fascinujúceho sveta, ktorý je iný ako svet francúzštiny, nemčiny alebo poľštiny. Čerstvý víťaz prestížnej hlavnej ceny z Zürcher Theater Spektakel.

#komunikácia #porozumenie #tolerancia



TRAILER



VSTUPENKY V PREDAJI



ELITY, Slovenská republika

Slovenské národné divadlo – Činohra, Bratislava

ELITY

text a réžia: Jiří Havelka

26. 9. 2017, 19.00 – 21.15, Divadlo Andreja Bagara v Nitre – Veľká sála, bez prestávky jazyk: slovenský, anglické titulky, po predstavení diskusia s tvorcami € 16 / 16 / 6



Ironicko-sarkastické predstavenie o tom, ako vznikla vrstva mocných, ktorí aj dnes vládnu Slovensku. Nepríjemné anekdoty o tom, aké ťažké je rozpoznať pravdu od klamstva, kompromis od amorálnosti, snahu o prežitie od kolaborácie. Polominulosť je najbolestivejšia, ešte stále sme príliš dotknutí a pritom tak túžime po jasnozrivosti. Herecké hviezdy SND v rolách a polohách, ako sme ich ešte nevideli.

#pamäť #pravda #demokracia



TRAILER

VSTUPENKY V PREDAJI

Vstupenky na festivalové inscenácie sú už v predaji, možno ich získať prostredníctvom internetového portálu PREDPREDAJ.SK v sekcii Divadlo. Pokladnica je otvorená od 21. augusta každý pracovný deň od 14.00 do 17.00 v Divadle Andreja Bagara v Nitre (vchod zo Svätoplukovho námestia).