VIDEO: OĽaNO a SaS zbierajú podpisy na odvolanie premiéra R. Fica

Premiér SR Robert Fico. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 9. februára (TASR) - Opozícia začína zbierať podpisy na zvolanie mimoriadnej schôdze Národnej rady (NR) SR s návrhom na odvolanie premiéra Roberta Fica (Smer-SD) pre zmätky okolo cien energií. Informovali o tom dnes na spoločnej tlačovej besede opoziční poslanci za hnutie OĽaNO-NOVA Igor Matovič a Richard Vašečka a stranu SaS Jana Kiššová a Karol Galek. Návrh na zvolanie schôdze chcú podať podľa MatovičaNa zvolanie mimoriadnej schôdze NR SR je potrebných najmenej 30 podpisov poslancov. Po odovzdaní návrhu ju musí predseda parlamentu zvolať do siedmich dní.vyhlásil Matovič.SaS je presvedčená, že Fico má plnú politickú zodpovednosť za aktuálnu situáciu s cenami energií. Kiššová zdôraznila, že nestačí odchod predsedu regulačného úradu Jozefa Holjenčíka z jeho postu. To by podľa nej možno stačilo, ak by bol skutočne nezávislým štátnym úradníkom a chaos v energetike by bol len akýmsi technickým zlyhaním.tvrdí opozičná poslankyňa.reagoval Fico na tlačovej konferencii po stredajšom (8. 2.) rokovaní vlády na avizované snahy opozičných strán podať návrh na jeho odvolanie.