VIDEO: Ovocinárom z hornej Nitry spôsobili mrazy škody

Partizánske/Ostratice 11. mája (TASR) - Ovocinárom z okresu Partizánske spôsobili mrazy tento rok škodu vo výške viac ako milión eur. Pre teploty pod nulou prišli o časť úrody jahôd, sliviek či jabĺk.V Návojovciach, časti Partizánskeho, zakrývali jahody predminulú i minulú noc plachtami. V noci z 9. na 10. mája bola teplota od mínus dvoch do mínus ôsmich stupňov Celzia. "Boli veľké mrazy, ja som sa bála, že keď dnes prídeme a odkryjeme plachtu, že to bude čistá katastrofa. Vďaka plachte som milo prekvapená, ostali nám tu aj dobré jahôdky, čiže úrodu mať budeme. Odhadujem straty na 30 percent," povedala dnes Antónia Marková z Fructopu. Mráz podľa nej poškodil jahody, ktoré sa dotýkali plachty. "Chvalabohu, už nehlásia mrazy, ešte jeden avizovaný mráz hlásia na 18. mája, ale dúfam, že to už nebude pravda, že už znova nebudeme musieť plachty odkrývať a že sa už budeme tešiť, ako to bude krásne rásť," poznamenala.S mrazmi bojuje Fructop podľa Markovej posledných päť rokov, či už ide o jahody, alebo sady. Jahody pestuje na piatich hektároch, jablká a slivky na 250 hektároch.Do opatrení proti mrazom investovala spoločnosť viac ako 100.000 eur, vyčíslil Miloš Šebo. "Pri slivkách evidujeme škody vo výške 90 percent, pri jabloniach 70 percent. V tomto roku budú škody spôsobené mrazmi v našej firme predstavovať 1,5 až dva milióny eur," doplnil.Šebo vylúčil, že by mal Fructop pre škody skončiť. "My ideme bojovať ďalej, ideme robiť budúci rok ďalšie protimrazové opatrenia," zdôraznil.Vrtuľníkmi či parafínovými sviecami chránili ďalší ovocinári úrodu jabĺk uplynulé noci v Ostraticiach. "Prežili sme tretiu, štvrtú vlnu v poradí od jarných mrazov. Bola to pomerne radikálna, chladná vlna. Takže časť sadov nám vážne poškodilo, namerali sme mínus tri, tri a pol stupňa Celzia. Robili sme všetky možné opatrenia, na časti parciel máme sviečky, pre financie však nepokryjeme celé plochy. Mali sme tu tri vrtuľníky na najlepších polohách a tam, kde nám predošlé mrazy nechali najviac ovocia, plus máme zahmlovač," priblížil Pavol Žatko z Bioplantu. Odhaduje, že doterajšie mrazy spôsobili škodu na 1500 tonách jabĺk, čo predstavuje zhruba 60-percentnú stratu.Na sviečky vynaložila spoločnosť 40.000 až 50.000 eur, za letovú hodinu helikoptér je to 500 do 2500 eur, financie išli i na personál. "Po tomto mraze budeme určite v strate. Človek si zoraďuje, čo bude ďalej s ovocinárstvom. Po vlaňajšom fatálnom mraze, ktorý sme mali, keď sme mali päť až sedem percent úrody, sme slabí. Budeme sa zamýšľať, čo zmeniť, či to zmenšiť. Na základe tohto sa rozhodujeme, čo vlastne ďalej," dodal Žatko.