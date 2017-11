VIDEO: Ovocinárstvu sa v obci Bošáca darí vďaka stáročnej tradícii

Jabloň obyčajná (na snímke), alebo ako ju domáci nazývajú zimná citrónka, je už v histórii ankety Strom roka tretím víťazným stromom z Bošáce. Foto: TASR - Radovan Stoklasa Foto: TASR - Radovan Stoklasa

Bošáca 1. novembra (TASR) – Ovocinárstvo v obci Bošáca v okrese Nové Mesto nad Váhom má stáročnú tradíciu, zanietených ľudí a i preto sa tam ovocným stromom darí. Na margo víťazstva jablone obyčajnej v tohtoročnej ankete nadácie Ekopolis Strom roka to povedal starosta Bošáce Daniel Juráček.skonštatoval Juráček.Ako dodal, špecifikom víťaznej jablone je, že po obratí sú jablká trpké, no ak sa uskladnia v pivnici, dozrejú a naberú sladkú chuť. Ide o málo známu a veľmi vzácnu, zabudnutú regionálnu odrodu. Rastie pri ceste v bošáckej miestnej časti Zabudišová. Je vysoká 13 metrov, obvod kmeňa má 251 centimetrov a jej vek je 120 rokov.V histórii ankety Strom roka je jabloň obyčajná, alebo ako ju domáci nazývajú zimná citrónka, už tretím víťazným stromom z Bošáce. V roku 2015 triumfovala v prestížnej ankete hruška ružová, ktorá sa v minulom roku stala aj tretím najkrajším stromom Európy. Tohtoročná víťazná jabloň rastie rovnako v Zabudišovej, len približne 300 metrov od hrušky. Tretím víťazným stromom z Bošáce – Zabudišovej je hruška planá, ktorá triumfovala v ankete v roku 2006. Navyše oskoruša jarabinová z Bošáce skončila v roku 2011 na treťom mieste.doplnil starosta.uviedol programový manažér Nadácie Ekopolis Milan Hronec.Na druhom mieste skončila 120-ročná a 22 metrov vysoká borovica lesná z Hlohovca, tretie miesto patrí 210-ročnému platanu západnému zo Serede, vysokému 30 metrov. Do finále ankety sa tento rok dostali aj gaštan jedlý v Hradišti, okres Poltár, platan východný (Jelka, okres Galanta), jelša lepkavá (Uňatín, okres Krupina), dub letný (Želiezovce, okres Levice), lipa veľkolistá (Jabloňovce, okres Levice), dub letný (Kráľovce-Krnišov, okres Krupina), topoľ osikový (Sedliská, okres Vranov nad Topľou), jabloň domáca (Babinec, okres Rimavská Sobota) a dub cerový (Pozba, okres Nové Zámky).