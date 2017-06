VIDEO: OZ KOVO je pripravený podporiť štrajkujúcich vo Volkswagene

Na archívnej snímke predseda Rady OZ KOVO Emil Machyna. Foto: TASR/Jakub Kotian Foto: TASR/Jakub Kotian

Bratislava 6. júna (TASR) - V podnikoch, v ktorých pôsobí Odborový zväz (OZ) KOVO, sú mzdy o 25 % vyššie ako tam, kde nepôsobí. Odborári tak podľa predsedu OZ KOVO Emila Machynu vyjednávať vedia. Reagoval tak na aktuálne kolektívne vyjednávanie v bratislavskej automobilke Volkswagen Slovakia, ktoré však vedú Moderné odbory Volkswagen (MOV). Tie odmietli návrh OZ KOVO a presadzujú vlastný. V automobilke však hrozí ostrý štrajk. OZ KOVO je pripravený členov, ktorí sa zapoja, podporiť.Vo Volkswagene pôsobia dve odborové organizácie, ktoré sa vzájomne sporia o mandát zastupovať zamestnancov v automobilke.vyhlásil v súvislosti s vedením kolektívneho vyjednávania na dnešnej tlačovej konferencii Machyna.Obidve odborové organizácie majú rozdielne návrhy na zvýšenie platov. OZ KOVO chcelo zvýšenie tarifných miezd o pevnú sumu 120 eur a ďalšie zvýšenie o 40 eur do nadtarifných zložiek. MOV požadujú zvýšenie miezd zamestnancov o 16 %. S automobilkou rokujú aj dnes.Machyna chce teraz počkať, ako sa situácia vo Volkswagene vyvinie. "My si počkáme, či štrajk bude, alebo nie. Musíme zistiť počet našich členov, ktorí budú štrajkovať. Sme pripravení hľadať možnosti v rámci kompenzácie pre našich členov. Je na škodu, že nekonáme v súčinnosti, tým pádom je zodpovednosť na MOV a uvidíme ako to zvládnu. V roku 2015 to nezvládli a hrozilo, že ozaj v prípade štrajku by boli veľké ekonomické škody pre odbory. Uvidíme, či sa ešte nedohodnú pred rozhodcom," dodal Machyna. Štrajk podľa OZ KOVO môže byť až po 15. júni tohto roka.Machyna zároveň upozornil na to, že zamestnanci majú "slušné" mzdy napríklad aj v U.S. Steel Košice. "Pomaly aj Peugeot aj Kia dobiehajú Volkswagen. V Kii sme dohodli 115 eur na zamestnanca, plus ďalší bonus zo sociálneho fondu. Takže je to slušný nárast. Mzdy sa dvíhajú," dodal v súvislosti s kolektívnym vyjednávaním v iných podnikoch Machyna.