VIDEO: P. Kažimír: Cieľ deficitu by sme v tomto roku mohli predbehnúť

Peter Kažimír. Foto: TASR - Michal Svítok Foto: TASR - Michal Svítok

Bratislava 26. apríla (TASR) - Deficit verejných financií v roku 2017 by mohol byť ešte nižší, ako je schválený v rozpočte na tento rok. Ako na dnešnej tlačovej konferencii uviedol minister financií Peter Kažimír (Smer-SD), dosiahnuť by mohol úroveň 1,24 % hrubého domáceho produktu, zatiaľ čo schválený rozpočet počíta s úrovňou 1,29 % HDP.Vláda dnes schválila Program stability, v ktorom nezmenila svoj cieľ deficitu na tento rok, ale mohol by byť ešte lepší.očakáva Kažimír.V najbližších rokoch by malo Slovensko zaznamenať vyrovnané hospodárenie.skonštatoval minister financií.Vláda dnes okrem Programu stability odobrila aj akčný plán boja proti daňovým únikom. Ako vyčíslil Kažimír, doteraz sa opatreniami podarilo od roku 2012 získať do štátnej kasy viac o 2,6 miliardy eur.podotkol Kažimír.Jedným z opatrení je zavedenie evidencie tržieb prostredníctvom elektronickej registračnej pokladnice s online prepojením na finančnú správu. Podľa Kažimíra vďaka tomu bude môcť finančná správa kontrolovať akékoľvek operácie.uviedol Kažimír. Ministerstvo má k dispozícii aj analýzu rizikových sektorov a vie tak odhadnúť, kde sú daňové úniky najväčšie.Celkovo akčný plán obsahuje 21 opatrení. Ďalším nástrojom štátu v boji s daňovými únikmi má byť napríklad aj Jednotné analytické centrum, interná indexácia daňových subjektov podľa spoľahlivosti, alebo zrušenie živnostenského oprávnenia z dôvodu opakovaného porušovania zákona o účtovníctve. Pri Indexe daňovej spoľahlivosti minister financií očakáva, že absolútna väčšina subjektov by mala "získať dobrú známku".