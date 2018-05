Video: P. Sagan bol štvrtý v tretej etape Okolo Kalifornie, vyhral Skujins

Na snímke slovenský cyklista Peter Sagan (Bora) na trati 2. etapy pretekov Okolo Kalifornie. Foto: TASR/AP Na snímke slovenský cyklista Peter Sagan (Bora) na trati 2. etapy pretekov Okolo Kalifornie. Foto: TASR/AP

Monterey 16. mája - Slovenský cyklista Peter Sagan obsadil v utorňajšej tretej etape pretekov Okolo Kalifornie štvrté miesto. Takmer 200-kilometrový úsek z King City do Monterey County mal cieľ na motoristickom okruhu Laguna Seca, kde Sagan triumfoval pred dvoma rokmi, tentoraz sa radoval Lotyš Toms Skujins z tímu Trek-Segafredo.



Domáci Sean Bennett (Hagens Berman Axeon) skončil druhý s odstupom troch sekúnd, Austrálčan Caleb Ewan (Mitchelton-Scott) na tretej priečke zaostal o osem sekúnd rovnako ako P. Sagan. Ďalší Slováci a kolegovia trojnásobného majstra sveta v tíme Bora-Hansgrohe Michael Kolář s Jurajom Sagan sa umiestnili na 115. (+19:18 min), resp. 116. pozícii (+24:22). "Rozhodne tu nie je najjednoduchší finiš, ale, našťastie, už som súťažil na Laguna Seca. Určite mi pomohlo, že som predtým absolvoval podobnú etapu a vedel som, ako to bude vyzerať," citoval portál cyclingnews.com Skujinsa, ktorý prekvapil pole sólovým únikom. Sagan sa nakrátko dostal na čelo skupiny prenasledovateľov, ale hromadné úsilie nevyšlo.



Egan Bernal z Kolumbie (Sky) sa po piatom mieste v etape udržal na vedúcej pozícii priebežného poradia. Disponuje 25-sekundovým náskokom na poľského jazdca Bora-Hansgrohe Rafala Majku, P. Sagan je 58. s mankom 18:36 minúty. Kolářovi patrí 115. (+39:30) a J. Saganovi 116. priečka (+42:54). "Vietor nám to sťažoval, záver etapy bol náročný, tvrdý a rýchly. Špurtoval som a zachoval som si dres lídra, to bolo najpodstatnejšie," uviedol Bernal. V stredu sa pôjde štvrtá etapa - individuálna časovka na 34,7 kilometra v okolí mesta Morgan Hill.

Pre Kaliforniu je Sagan kráľom

Za vedúcou dvojicou si už hľadal pozíciu Peter Sagan, ale dobre bol na tom aj v žltom tričku lídra pretekov jazdiaci Egan Bernal. Keď sa už zdalo, že vedúce duo pohltí pelotón, Skujinš sa ešte raz zdvihol zo sedla a sólom v záverečnom pol kilometri dosiahol cenné víťazstvo.

Slovák Peter Sagan je na podujatí Amgen Okolo Kalifornie nesmierne populárny a vďaka svojim 16 etapovým víťazstvám dostal od domácich prezývku „Kráľ Kalifornie“.

Trojnásobný majster sveta tam má na konte aj 5 triumfov v bodovacej súťaži. V roku 2015 sa Sagan tešil dokonca z víťazstva v celkovom poradí, keď o 3 sekundy predstihol Francúza Juliana Alaphilippa.