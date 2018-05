Video: P. Sagan tretí v piatej etape Okolo Kalifornie, zvíťazil Gaviria

Elk Grove 18. mája -Slovenský cyklista Peter Sagan z tímu Bora-Hansgrohe obsadil vo štvrtkovej piatej etape pretekov Okolo Kalifornie tretiu pozíciu. V záverečnom špurte nestačil na víťazného Fernanda Gaviriu z Kolumbie (Quick-Step Floors) a Austrálčana Caleba Ewana (Mitchelton-Scott) na druhom mieste. Domáci Američan Tejay van Garderen vo farbách BMC sa udržal ne čele priebežného poradia.



Rovinatá etapa na 176,5 kilometra zo Stocktonu do Elk Grove poskytla šancu špurtérom. Krátko po štarte sa síce oddelil päťčlenný únik, ale pelotón ho postupne dostihol, posledných troch jazdcov z úniku pohltil dva kilometre pred cieľom. V dojazde zabral Gaviriov tím Quick-Step Floors, ktorý mu pripravil skvelé východisko a zabránil Ewanovi so Saganom pomýšľať na víťazstvo. Kolumbijčan sa po úvodnej etape tešil z druhého triumfu na tohtoročnom podujatí. "Kolegovia odviedli naozaj dobrú prácu. Bol to rýchly a náročný deň, takže som rád, že sme dokázali zvíťaziť," citoval Gaviriu portál cyclingnews.com.



Ďalší Slovák v službách Bora-Hansgrohe Michael Kolář finišoval na 48. priečke v rovnakom čase ako víťaz, brat a tímový kolega trojnásobného majstra sveta Juraj Sagan skončil 76. s odstupom 33 sekúnd. Van Garderen vedie v priebežnom poradí o 23 sekúnd pred Kolumbijčanom Egonom Bernalom (Sky) a o 37 sekúnd pred krajanom Bernala Danielom Martinezom zo zoskupenia EF Education First-Drapac p/b Cannondale. P. Sagan je 55. s mankom vyše 21 minút, Kolář figuruje na 114. mieste a J. Saganovi patrí 115. priečka, obaja zaostávajú o viac než 40 minút.



V piatok sa pôjde predposledná šiesta etapa Folsom - South Lake Tahoe na 196,5 kilometra.