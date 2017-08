VIDEO:PALENČÁR: Rast cien nehnuteľností sa spomaľuje pre nižší záujem

Prezident Národnej asociácie realitných kancelárií Slovenska Ján Palenčár Foto: Tablet.TV Foto: Tablet.TV

Bratislava 24. augusta (TASR) - Ceny nehnuteľností na Slovensku síce naďalej rastú, no tempo ich rastu sa spomaľuje. V pozadí sú nielen nové pravidlá pre schvaľovanie hypoték, ale aj väčšia ponuka bytov v novostavbách. V diskusnej relácii na TABLET.TV to povedal prezident Národnej asociácie realitných kancelárií Slovenska Ján Palenčár.konštatoval Palenčár.Od 1. marca musí klient pri žiadosti o hypotekárny úver preukázať finančnú rezervu medzi príjmami a výdavkami minimálne 5 % s tým, že sa tento pomer bude postupne zvyšovať na 20 %. Okrem toho banky môžu poskytnúť len 40 % hypoték so sumou 80-100 % z hodnoty zakladanej nehnuteľnosti.Ďalším dôvodom spomalenia rastu cien na realitnom trhu je veľké množstvo dokončených novostavieb.upozornil Palenčár, podľa ktorého ide o zdravý a žiaduci vývoj.uviedol Palenčár. Takýto vývoj bude pokračovať minimálne počas najbližšieho roka.dodal Palenčár.