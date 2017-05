VIDEO:PATAKYOVÁ: Ombudsman má zosilňovať hlas ľudí pri problémoch

Na snímke verejná ochrankyňa práv Mária Patakyová Foto: FOTO TASR - Pavel Neubauer Foto: FOTO TASR - Pavel Neubauer

Bratislava 5. mája (TASR) – Vytvoriť návod na účinnú pomoc ľuďom, ktorí sa ocitli v konflikte s orgánom verejnej správy, vybudovať moderný on-line úrad, zamerať sa na ochranu základných práv a slobôd právnických osôb, malých a stredných podnikateľov a živnostníkov a posilniť mechanizmy na kontrolu inštitúcií, v ktorých sa nachádzajú ľudia s obmedzenou slobodou. To sú hlavné body vízie na roky 2017 až 2022 novej verejnej ochrankyne práv Márie Patakyovej, ktoré predstavila na dnešnej tlačovej konferencii.,“ povedala Patakyová.Medzi priority úradu v roku 2017 zaradila skupiny ľudí, ako sú pacienti, seniori a skupiny mimo dohľad verejnosti. Patakyová zdôraznila, že neprichádza do úradu, ktorý vzniká na zelenej lúke.poznamenala. Pri svojej činnosti tak plánuje aj kontrolovať opatrenia v súvislosti so zisteniami úradu v minulých rokoch.Patakyová sa zmienila aj o tom, že riešenie takmer polovice zo všetkých podnetov, ktoré prichádzajú úradu verejného ochrancu práv, neprináleží do pôsobnosti ombudsmana. „“ poznamenala. Jej ambíciou je, aby úrad ľudí lepšie zorientoval a tento počet znížil na jednu tretinu.V rámci osvetovej činnosti sa chce úrad verejného ochrancu práv zamerať aj na tému extrémizmu a hraníc slobody prejavu na internete. „,“ dodala.Patakyová by tiež rada posilnila nezávislosť verejného ochrancu práv. Preto chce iniciovať vytvorenie vlastnej rozpočtovej kapitoly pre Kanceláriu verejného ochrancu práv v štátnom rozpočte a dobudovať kanceláriu po personálnej aj materiálnej stránke. V Kancelárii verejného ochrancu práv totiž v súčasnosti pracuje 35 ľudí, pričom schválený počet je 57.