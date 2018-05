VIDEO: Pellegrini diskutoval s veľvyslancami EÚ o rozpočte i migrácii

Predseda vlády SR Peter Pellegrini (v pozadí vpravo) počas stretnutia s veľvyslancami krajín Európskej únie v Bratislave 14. mája 2018 v Bratislave. Foto: TASR - Pavel Neubauer Foto: TASR - Pavel Neubauer

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 14. mája (TASR) - O európskom rozpočte, migrácii či rozširovaní EÚ o krajiny západného Balkánu diskutoval v pondelok predseda vlády SR Peter Pellegrini s veľvyslancami členských štátov Európskej únie. TASR o tom informoval Tlačový odbor Úradu vlády SR. Pellegrini veľvyslancov na pôde Úradu vlády SR opätovne uistil o proeurópskej orientácii Slovenska, čo sa podľa neho prejaví aj v nadchádzajúcom predsedníctve Slovenska vo Vyšehradskej skupine (V4).Podľa slovenského premiéra by pravidlá Európskej únie pri tvorení eurorozpočtu na nadchádzajúce obdobie mali byť definované jednoznačne a rovnako pre všetkých členov Únie na základe ich vlastných potrieb a priorít.Predseda vlády SR na stretnutí s veľvyslancami znovu vyjadril podporu Slovenska pre vstup kandidátskych krajín do Európskej únie a schengenského priestoru v prípade, že budú z ich strany splnené všetky kritériá.Bulharská veľvyslankyňa na Slovensku Jordanka Čobanovová pre TASR po stretnutí potvrdila, že jednou z hlavných tém rozhovorov bol nadchádzajúci summit EÚ - západný Balkán, ktorý sa uskutoční 17. mája v Sofii. Podľa jej slov by toto stretnutie šéfov vlád a štátov EÚ s partnermi zo západného Balkánu