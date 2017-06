VIDEO: PELLEGRINI: Peniaze z EÚ treba dať na preškolenie ľudí

Na snímke zľava podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu Peter Pellegrini, prezident Americkej obchodnej komory na Slovensku (AmCham Slovakia) Todd Bradshaw a vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku Dušan Chrenek počas 6. ročníka medzinárodnej konferencie s názvom „Zručnosti 4.0 – Budúcnosť slovenskej ekonomiky v Európskej únii?“ organizovanej AmCham Slovakia v spolupráci so Zastúpením Európskej komisie na Slovensku. V Bratislave 5. júna 2017. Foto: FOTO TASR - Andrej Galica Foto: FOTO TASR - Andrej Galica

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 5. júna (TASR) – Peniaze z Európskej únie treba využiť na preškolenie vysokoškolsky vzdelaných ľudí s nezodpovedajúcim uplatnením. Uviedol to podpredseda vlády pre investície a informatizáciu Peter Pellegrini (Smer-SD) v rámci konferencie Americkej obchodnej komory v SR a Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku o zručnostiach 4.0, ktorá sa dnes koná v Bratislave.Moderné technológie sa podľa Pellegriniho vyvíjajú tak rýchlo, že krajiny a trhy práce na to nie sú schopné reagovať. Firmy začínajú mať problém s dobre pripravenými pracovníkmi. Zmenu vzdelávacieho systému, spôsobu výučby a prípravy pedagógov označil za dlhodobé mechanizmy, ktoré prinesú ovocie až o niekoľko rokov.upozornil vicepremiér.Pre dosiahnutie čo najrýchlejších výsledkov sa teraz podľa neho treba zamerať na masu ľudí, ktorí vyštudovali vysoké školy so zlým uplatnením a síce si našli zamestnanie, ale zaberajú pracovné miesta ľuďom so stredoškolským vzdelaním. Ide o absolventov humanitných odborov, ako je sociálna práca, masmediálna komunikácia či politológia.zdôraznil Pellegrini.Ľudia, ktorí vyštudovali vysokú školu, majú podľa neho na to, aby prešli doškoľovacími kurzami ponúkanými štátom alebo firmami. Získajú tak digitálne zručnosti, ktoré zamestnávatelia vyžadujú, nájdu si lepšie platenú prácu a uvoľnia miesto ľuďom s nižším vzdelaním.dodal podpredseda vlády.Zároveň avizoval spoločné rokovanie predstaviteľov ministerstiev školstva, práce a Zastúpenia EK na Slovensku o tom, ako zmeniť existujúce európske programy nastavené na niekoľko rokov dopredu a flexibilne presmerovať prostriedky aj na túto skupinu ľudí.Pellegrini je presvedčený, že pripravovaná reforma školstva bude musieť stavať najmä na flexibilite. Zadefinovať treba podľa neho už len rámec, nie obsah a školám a učiteľom dať slobodu, aby vedeli reagovať na potreby praxe bez nutnosti zmien zákonov a metodík.Prezident Americkej obchodnej komory v SR Todd Bradshaw potvrdil, že nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily je pre firmy závažný problém, ktorý môže obmedzovať ekonomický rast v krajine. Investori podľa neho majú záujem o Slovensko, ale volajú po riešení tohto problému.Pre Európsku komisiu je dôležité mať ľudí, ktorí sú dobre pripravení na pracovný trh.povedal vedúci Zastúpenia EK na Slovensku Dušan Chrenek.