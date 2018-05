VIDEO: Pellegrini: U.S. Steel sa nechystá odísť z košických oceliarní

Predseda vlády SR Peter Pellegrini (druhý sprava) a prezident U. S. Steel Košice Scott Buckiso (tretí zľava) diskutujú počas stretnutia v Košiciach 3. mája 2018. Vpravo minister hospodárstva SR Peter Žiga. Tretí sprava podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu Richard Raši. Foto: TASR - František Iván Predseda vlády SR Peter Pellegrini (druhý sprava) a prezident U. S. Steel Košice Scott Buckiso (tretí zľava) diskutujú počas stretnutia v Košiciach 3. mája 2018. Vpravo minister hospodárstva SR Peter Žiga. Tretí sprava podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu Richard Raši. Foto: TASR - František Iván

Košice 3. mája – Oceliarne U.S. Steel Košice svoju výrobu na Slovensku nekončia a U.S. Steel z Košíc neodchádza. Premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) to povedal po štvrtkovom stretnutí s predstaviteľmi košickej hutníckej fabriky. "Pevne verím, že ešte veľa, veľa rokov bude predstavovať najväčšieho zamestnávateľa nielen na východe Slovenska, ale v celej Slovenskej republike," uviedol premiér pre novinárov.V minulosti sa v médiách často objavovali informácie o možnom predaji oceliarní, medzi záujemcami sa spomínala najmä čínska spoločnosť He Steel Group. "Momentálne nie je na stole žiadna konkrétna ponuka, o ktorej by materská spoločnosť (U.S. Steel) v Spojených štátoch rokovala. Samozrejme, treba rešpektovať, že na trhu je vždy všetko na predaj, ale prezident spoločnosti nás uistil, že momentálne neprebiehajú žiadne horúce rokovania s nejakým konkrétnym záujemcom," povedal predseda vlády.Témou jeho stretnutia s prezidentom košickej fabriky Scottom Buckisom bolo vyhodnotenie spolupráce v rámci memoranda o zotrvaní americkej spoločnosti na východe Slovenska. Memorandu, ktoré v marci 2013 podpísala vláda SR a U.S. Steel, po piatich rokoch vypršala platnosť.Podpis memoranda v časoch hospodárskej krízy označil Pellegrini za veľmi správne rozhodnutie. "Dnes môžem konštatovať, že U.S. Steel Košice je opäť v dobrej kondícii, má za sebou úspešný rok 2017, dokonca znovu naberá ďalších zamestnancov a celá skupina dnes tu v Košiciach predstavuje zamestnanosť na úrovni asi 11.500 až 11.700 zamestnancov," povedal. S druhou stranou sa dohodol, že pravidelné spoločné stretnutia budú pokračovať. "Máme ešte niekoľko úloh na oboch stranách, ktoré ešte musíme dokončiť, ale myslím, že ten dialóg, ktorý sa počas tých piatich rokov vytvoril, je dobré udržiavať," dodal.Premiér zároveň ocenil, že podnik investoval za posledné tri roky 250 miliónov eur do nových technológií, čo podľa neho dáva jasný signál o zotrvaní amerického investora v Košiciach. Nové memorandum podľa neho nie je potrebné a prichádzalo by do úvahy len v prípade závažných situácií. "Tie vzťahy sú naozaj na takej dobrej úrovni, že sme sa obaja uistili, že nepotrebujeme ďalej memorandum na to, aby sme fungovali na takomto špeciálnom princípe," konštatoval.Prezident košických oceliarní Buckiso potvrdil dobré vzťahy s vládou SR a pokračovanie v stretávaniach s jej predstaviteľmi.Premiéra sprevádzali minister hospodárstva Peter Žiga a podpredseda vlády pre investície a informatizáciu Richard Raši (obaja Smer-SD).