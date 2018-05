Video: PETER SAGAN SKONČIL TRETÍ V ÚVODNEJ ETAPE OKOLO KALIFORNIE

Long Beach 14. mája - Slovenský cyklista Peter Sagan obsadil tretie miesto v úvodnej etape pretekov Okolo Kalifornie, ktorá mala štart aj cieľ v Long Beach (133 km). Jazdec tímu Bora-hansgrohe nestačil v záverečnom šprinte iba na Kolumbijčana Fernanda Gaviriu (Quick-Step Floors) a Austrálčana Caleba Ewana (Mitchelton-Scott). Druhý Slovák Juraj Sagan (Bora-hansgrohe) finišoval na 45. priečke.



Dvadsaťtriročný Gaviria slávil 30. víťazstvo v kariére, ktoré bolo zároveň tridsiate v tejto sezóne pre stajňu Quick-Step. Do bodovacej súťaže si zapísal 15 bodov, Sagan ich získal deväť. V priebežnej klasifikácii má Kolumbijčan pred dvojicou Caleb Ewan a Tanner Putt (USA/UnitedHealthcare) náskok štyroch sekúnd, Peter Sagan je na delenej štvrtej pozícii (+ 6 s), J. Sagan figuruje na 48. priečke (+10).



Peter Sagan sa vo finiši predieral dopredu zo zadných pozícií, no popri Ewanovi nemal dostatok miesta, aby sa prebojoval až na špicu. "Úvodná etapa Okolo Kalifornie sa začala v normálnom tempe a finišovala veľmi rýchlym šprintom. Keď záverečný šprint odštartoval, ocitol som sa trochu vzadu a nebol som už schopný predbehnúť Ewana a Gaviriu. Boli rýchlejší a Gaviria si odniesol pekné víťazstvo," uviedol trojnásobný majster sveta. "Cítil som sa dnes v dobrej forme, nohy mi pracovali výborne, takže sa teším na ďalšie etapy. V pondelok nás čaká finiš na kopci Gibraltar Road, takže urobíme všetko pre to, aby sme pomohli Rafalovi Majkovi. Potom pôjdeme deň po dni," dodal pre web svojho tímu slovenský jazdec a víťaz 16 etáp na Okolo Kalifornie.



"Myslím si, že môžeme byť spokojní s tým, čo sme na úvod dosiahli," hodnotil štart podujatia Patxi Vila, športový riaditeľ tímu Bora-hansgrohe. "Bola to etapa stavaná pre šprintérov a vedeli sme, že to nebude jednoduché. V pelotóne je niekoľko najlepších šprintérov na svete, ktorí majú navyše silnú tímovú podporu, takže Petrovo tretie miesto v závese za dvomi lídrami je z tohto pohľadu pre nás dobrý štart. Peter prišiel do Kalifornie po dlhom a náročnom období klasík a sú to jeho prvé preteky po takmer mesačnej pauze. Tím pracoval vynikajúco, Rafal Majka mal z toho dobré pocity, takže sa tešíme na ďalšie etapy. Využijeme v nich každú príležitosť, ktorá sa nám naskytne."





Okolo Kalifornie - 1. etapa (Long Beach - Long Beach, 133 km):

1. Fernando Gaviria Rendon (Kol./Quick-Step) 3:02:23 h.,

2. Caleb Ewan (Austr./Mitchelton-Scott),

3. Peter SAGAN (SR/Bora-hansgrohe),

4. Marcel Kittel (Nem./Kaťuš-Alpecin),

5. Alexander Kristoff (Nór./UAE Team Emirates),

6. Jasper Philipsen (Belg./Hagens Berman Axeon),

7. Kiel Reijnen (USA/Trek - Segafredo),

8. Maximilian Walscheid (Nem./Sunweb),

9. Tyler Magner (USA/Rally Cycling),

10. Mark Cavendish (V.Brit./Team Dimension Data), ...,

45. Juraj SAGAN (SR/Bora-hansgrohe) všetci rovnaký čas ako víťaz



Poradie po 1. etape:

1. Gaviria 3:02:13 h.,

2. Ewan,

3. Tanner Putt (USA/UnitedHealthcare) obaja +4 s,

4. P. SAGAN,

5. Andrej Krasilnikov (Biel./Holowesko) obaja +6,

6. Cavendish,

7. Alvaro Hodeg Chagui (Kol./Quick-Step) obaja +9,

8. Kittel, 9. Kristoff, 10. Jasper Philipsen (Belg./Hagens Berman Axeon), ...,

48. J. SAGAN všetci +10