Video: PETRA VLHOVÁ získala štvrté miesto v dnešnom slalome Svetového pohára

Kranjska Gora 7. januára (TASR) - Slovenská lyžiarka Petra Vlhová obsadila štvrté miesto v nedeľňajšom slalome Svetového pohára. V slovinskej Kranjskej Gore opäť suverénne dominovala Američanka Mikaela Shiffrinová, ktorá slávila v 22 rokoch svoj 40. triumf v seriáli. Vlhová stratila v súčte dvoch kôl na víťazku 2,18 sekundy.





Výsledky slalomu SP žien v Kranjskej Gore:

Druhá skončila Švédka Frida Hansdotterová (+1,64), pódium doplnila tretia Švajčiarka Wendy Holdenerová (+1,87). Shiffrinová si vďaka víťazstvu upevnila vedenie v priebežnom poradí slalomu i v celkovom poradí SP.Vlhová bola po 1. kole na priebežnom štvrtom mieste so stratou 2,30 sekundy na Američanku. Jej krajanka Barbara Kantorová štartujúca s číslom 70 nepostúpila do 2. kola, na líderku stratila 7,70 sekundy a skončila na 46. mieste. Ďalšia slovenská reprezentantka Veronika Velez-Zuzulová neštartovala a po zranení kolena sa zrejme nepredstaví ešte ani v utorok vo Flachau, no udržala sa v štartovom renkingu na šiestej priečke. Plánovaný návrat koncom januára v Lenzerheide by jej tak umožnil aktívne si udržať miesto v žrebovanej sedmičke s výhľadom olympijskej súťaže.Shiffrinová totálne ovládla prvé kolo. Predviedla v ňom svoju typickú dynamickú jazdu, ktorou deklasovala konkurentky. Krajnska Gora je pre ženy náročný svah, čo sa premietlo do výrazných odstupov. Je tam minimum prejazdových a teda plochejších úsekov, veľká väčšina trate je zatvorená.V druhom kole Shiffrinová kontrolovala situáciu, dosiahla v ňom druhý najlepší čas a nadviazala na sobotňajší triumf z obrovského slalomu. "Som spokojná, jazdy som si užívala. Podmienky mi vyhovovali. Je pre mňa veľmi dôležité, že som vyhrala obe disciplíny, to bol vždy môj cieľ, byť na tejto úrovni," povedala víťazka bezprostredne po dojazde.Vlhová, ktorá v sobotu v obrovskom slalome v tomto dejisku skončila deviata, nastúpila na štart s číslom päť. Na náročnom svahu v 1. kole nabrala výraznú stratu a jej tréner Livio Magoni nebol s jej výkonom spokojný. "Je pre mňa veľmi veľké prekvapenie, ako lyžovala. Nešla preteky, len zišla dole. Neviem, čo sa stalo," povedal v cieľových priestoroch. Magoni následne postavil trať 2. kola a jeho zverenka v ňom zabojovala. Dosiahla v ňom druhý najlepší čas, nestačilo to však na posun vo výsledkovej listine."Som sklamaná, pretože prvé kolo som pokazila, išla som úplne katastrofálne. Takže nie som spokojná, pretože viem, na čo mám, a viem, ako lyžujem. Hnevá nás to všetkých. Kladiem si otázku, prečo sa to stalo. Na rozjazdení to bolo dobré, ale prídu preteky a neviem podať môj výkon a moju jazdu. Potrebujem riskovať, s tým, čo som išla v prvom kole, je neuveriteľné, že som skončila štvrtá. Povedala by som, že som desiata alebo pätnásta," povedala Slovenka po druhom kole.Súťaž v Kranjskej Gore bola náhradou za Maribor, kde nebol pre vysoké teploty sneh. Medzinárodná lyžiarska federácia (FIS) určila ako náhradné dejisko 54. ročníka podujatia s názvom Zlatá líška teda Kranjsku Goru.





1. Mikaela Shiffrinová (USA) 1:43,50 min., 2. Frida Hansdotterová (Švéd.) +1,64, 3. Wendy Holdenerová (Švaj.) +1,87, 4. Petra VLHOVÁ (SR) +2,18, 5. Bernadette Schildová (Rak.) +2,43, 6. Melanie Meillardová (Švaj.) +3,68, 7. Christina Geigerová (Nem.) +4,01, 8. Estelle Alphandová (Švéd.) +4,16, 9. Nina Haverová-Lösethová (Nór.) +4,38, 10. Anna Swennová-Larssonová (Švéd.) +4,67



Celkové poradie SP (po 18 z 37 súťaží): 1. Shiffrinová 1281 bodov, 2. Holdenerová 560, 3. VLHOVÁ 554, 4. Viktoria Rebensburgová (Nem.) 534, 5. Hansdotterová 439, 6. Tessa Worleyová (Fr.) 416, 7. Tina Weiratherová (Licht.) 383, 8. Michelle Gisinová (Švaj.) 372



slalom (7 z 12): 1. Shiffrinová 680, 2. VLHOVÁ 445, 3. Holdenerová 405, 4. Hansdotterová 371, 5. Schildová 252, 6. Meillardová 227