Video: Pharell Williams predstavil pieseň a videoklip k tretiemu filmu Ja, zloduch

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

BRATISLAVA 18. júna (WebNoviny.sk) - Americký producent, spevák a rapper Pharrell Williams zverejnil prostredníctvom služby YouTube videoklip k piesni There's Something Special.Skladba pochádza zo soundtracku animovaného filmu Ja zloduch 3, ktorý sa do slovenských kín dostane 29. júna. V novinke možno okrem 44-ročného interpreta vidieť animované postavičky - Mimoňov - a zábery z nového animáku.Pharrell Lanscilo Williams je členom produkčného dua The Neptunes a skupiny N.E.R.D, s ktorou zatiaľ vydal štyri albumy. Ako sólista má na konte štúdiovky In My Mind (2006) a G I R L (2014).Jeho piesne sa objavili v snímkach Rozhodne sa v nedeľu (1999), Bozk draka (2001), Zoolander (2001), Neserte nám pestúnku (2003), Charlieho anjeli: Na plný plyn (2003), 50x a stále po prvý raz (2004), Hitch: Liek pre moderného muža (2005), 40 rokov panic (2005), Nabúchaná (2007), Ja, zloduch (2010) alebo Ja, zloduch 2 (2013). Z poslednej menovanej pochádza aj hit Happy, za ktorý získal nomináciu na Oscara.Druhú nomináciu na cenu americkej Akadémie filmových umení a vied si vyslúžil za snímku Skryté čísla (2016), pod ktorú sa podpísal ako producent a zložil jej soundtrack. Od decembra 2014 má hviezdu na hollywoodskom Chodníku slávy.Informácie pochádzajú z webstránky www.aceshowbiz.com a archívu agentúry SITA.