 Video: Pittsburgh zvíťazil na ľade “predátorov” a má piaty Stanleyho pohár

PITTSBURGH 12. júna - Hráčom tímu Pittsburgh Penguins sa podarilo obhájiť triumf v Stanleyho pohári. V súboji číslo šesť finálovej série play-off NHL 2017 triumfovali na ľade Nashvillu 2:0 a celú sériu ovládli 4:2 na zápasy.

Pittsburgh zopakoval triumf z vlaňajška, čím napodobnil naposledy predtým Detroit z rokov 1997 a 1998. Potvrdilo sa pravidlo, že Penguins zakaždým dosiahnu rozhodujúce víťazstvo na súperovom ľade. Rovnaké to bolo aj v rokoch 1991, 1992 a 2009 a 2016.

ROZHODOL PATRIC HÖRNQVIST

Víťazstvo Penguins v zápase číslo 6 malo švédsky gólový rukopis. V čase, keď do konca tretej tretiny zostávalo 1:35 min, skóroval Patric Hörnqvist. Gól bol dielom jeho šikovnosti a azda aj šťastia.

Puk odrazený od zadného mantinelu napálil do chrbta brankára domácich Pekku Rinneho tak, že od neho sa odrazil do bránky. Bol to Hörnqvistov piaty gól v tohtoročnom play-off, ale tento mal prívlastok šampionátový.

Potvrdenie víťazstva a teda aj zisku Stanley Cupu zabezpečil pre Penguins ďalší Švéd Carl Hagelin 13,6 s pred koncom tretej tretiny gólom do prázdnej bránky.

Brankár Pittsburghu Matt Murray pochytal všetkých 27 striel hráčov Nashvillu a druhý raz v rade predviedol shutout. Šieste finálové predstavenie prinieslo vôbec po prvý raz situáciu, že Pittsburgh prevýšil Nashville v strelách na bránku (29:27). Staronoví šampióni boli lepší aj na zblokované strely (12:10) a tiež “hity” (24:23).

“Splnili sme cieľ, ktorý sme si dali na začiatku súťažného ročníka. Nebolo to jednoduché. Mali sme veľa zranených a často sme museli hľadať cesty ako vyviaznuť zo zložitých situácií. Je skvelé, že sa nám to podarilo a na konci to je fantastický pocit,” povedal kapitán Pittsburghu Sidney Crosby pre NBC Sports.

PITTSBURGH SA DOTIAHOL NA EDMONTON

Crosby po druhý raz v rade prevzal trofej pre najužitočnejšieho hráča play-off – Conn Smythe Trophy, čo sa pred ním podarilo iba dvom hráčom – Berniemu Parentovi v drese Philadelphie (1974 a 1975) a terajšiemu majiteľovi Penguins Mariovi Lemieuxovi (1991 a 1992).

“Kariéra hokejistu netrvá dlho. Ja som v nej mal šťastie, ale nič som nedostal zadarmo. Nie je to ľahké, keď sa pokúšate byť najlepší,” uviedol trojnásobný šampión.

V kanadskom bodovaní vyraďovacej časti skončil tesne druhý za ruským spoluhráčom Jevgenijom Malkinom. Crosby nazbieral v 24 zápasoch 27 bodov (8+19), Malkin ešte o bod viac (10+18). Najlepším strelcom play-off sa stal s 13 gólmi Jake Guentzel.

Penguins sa posunuli na šieste miesto v historickom rebríčku klubov s najvyšším počtom triumfov v Stanleyho pohári. Dotiahli sa na rovnako úspešný Edmonton a pred nimi sú Boston a Chicago s jedným titulom navyše.

Neohrozeným lídrom poradia je 23-násobný šampión Montreal, ktorý však mal naposledy dôvod na radosť v roku 1993. “Nehovoril by som ešte o dynastii. Na to potrebujete vyhrať štyrikrát, päťkrát za sebou a tak ďaleko ešte nie sme,” uviedol podľa nhl.com Lemieux.

“PREDÁTORI” BOJOVALI O PRVÚ TROFEJ

Nashville potopil jeho bývalý hráč, Hörnqvist si do roku 2014 obliekal dres predátorov. Jeho gól musel potvrdiť až videorozhodca, pretože domáci reklamovali nedovolené bránenie v hre Rinnemu. “Nesporne je to najdôležitejší gól v celej mojej kariére. O tomto som vždy sníval. Skvelú prácu odviedol Chris Kunitz,” povedal švédsky krídelník.

Hráči Nashvillu bojovali o prvú trofej v klubovej histórii, zatiaľ sa jej nedočkali a elitnú spoločnosť 21 klubov so Stanley Cupom nerozšírili.

V šiestom finálovom súboji v Bridgestone Arene v Nashville domáci vyšli po prvý raz strelecky naprázdno, hoci ako prvý skóroval na začiatku druhej tretiny Colton Sissons. Jeho gól však neplatil.

Vo všeobecnom hluku zanikol hvizd rozhodcovskej píšťalky, ktorý mu predchádzal. Celkovo Nashville v play-off na domácom ľade deväťkrát zvíťazil a len dvakrát prehral, rozhodujúci duel však nezvládol.

“Bolí to a tento pocit by sme si mali zapamätať, aby nás v budúcnosti viedol. O rok sme späť,” odkázal sklamaný obranca P.K. Subban, ktorý pred sezónou prišiel do tímu výmenou za Sheu Webera.

Kapitán Predators Mike Fisher sa napokon nedočkal vytúženého darčeka k 37. narodeninám, ktoré oslávil počas série.

“Nevzdávali sme sa. Zranilo sa nám veľa chlapcov, do play-off sme išli zo 16. miesta. Nikto nám nedával šancu, a zrazu sme sa dostali až do šiesteho zápasu finálovej série. Nedopadol podľa našich predstáv, ale to sa stáva, taký je šport. Opakujem, nevzdali sme to, stále sme verili, že to dokážeme,” pripomenul Fisher.

FINÁLE PLAY-OFF NHL

hralo sa na štyri víťazstvá

Nashville Predators – Pittsburgh Penguins 0:2 (0:0, 0:0, 0:2) – konečný výsledok série: 2:4

* Pittsburgh získal Stanleyho pohár

Góly: 59. Hörnqvist (J. Schultz, Kunitz), 60. Hagelin (Dumoulin)

Vylúčení: 0:4 na 2 min, presilovky: 0:0, oslabenia: 0:0, rozhodovali: O´Halloran, Pollock – Heyer, Kovachik, 17 271 divákov

Zostavy:

Predators: Rinne – P. K. Subban, Ekholm, Ellis, Josi, Y. Weber, Irwin – Aberg, Sissons, F. Forsberg – Neal, Fisher, Arvidsson – C. Smith, Järnkrok, Watson – McLeod, F. Gaudreau, C. Wilson

Penguins: M. Murray – Hainsey, Dumoulin, Daley, I. Cole, J. Schultz, Määttä – Sheary, Crosby, Guentzel – Kessel, Malkin, S. Wilson – Rust, Cullen, Kunitz – Hörnqvist, Rowney, Hagelin

Prehľad držiteľov Stanleyho pohára:

