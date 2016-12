VIDEO: Platy sa v roku 2017 zvýšia aj pedagógom v materských škôl

Na archívnej snímke minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Peter Plavčan. Foto: TASR - Pavel Neubauer Foto: TASR - Pavel Neubauer

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 28. decembra (TASR) - Pedagogickí zamestnanci v materských školách, centrách voľného času, školských kluboch detí či základných umeleckých školách neprídu o budúcoročné zvyšovanie platov, tak ako tomu bude u ich kolegov v základných či stredných školách. TASR to potvrdil minister školstva Peter Plavčan.uviedol.Ešte koncom novembra však nebolo isté, či sa budú platy zvyšovať aj pre túto kategóriu učiteľov. Predseda školských odborárov Pavel Ondek vtedy upozornil, že mestá a obce nemajú finančné prostriedky na to, aby zagarantovali zo svojich rozpočtov cez podielové dane tých pedagogických a odborných zamestnancov, ktorí pracujú v materských školách, ZUŠ, CVČ a školských kluboch detí. Plavčan pre TASR teraz uviedol, že platy tejto časti učiteľov by sa mali prerokovať na zasadnutí Rady ZMOSu v januári." povedal Plavčan.Zatiaľ je podľa jeho slov otvorená otázka, či štát dofinancuje zvyšovanie platov tejto časti pedagógov.dodal Plavčan.V súčasnosti základné a stredné školy spadajú pod prenesené kompetencie miest a obcí, čo znamená, že peniaze na ich chod prichádzajú priamo od štátu vo forme normatívu na žiaka. Materské školy, ZUŠ, CVČ, školské kluby detí, školské jedálne, školské internáty patria pod originálne kompetencie miest a obcí a ich chod je platený z podielových daní miest a obcí. Do originálnych kompetencií spadá približne 18.000 zamestnancov.