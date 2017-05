VIDEO: Po vyše 20 rokoch začala armáda opäť cvičiť vojakov v zálohe

Na snímke slávnostný nástup príslušníkov aktívnych záloh v priestoroch Ženijného práporu v Seredi 16. mája 2017. Foto: TASR - Martin Pakovič Foto: TASR - Martin Pakovič

Sereď 16. mája (TASR) – V priestore Ženijného práporu v Seredi sa dnes začal pilotný projekt zameraný na výcvik aktívnych vojenských záloh. Od roku 1993 je to prvýkrát, kedy Ozbrojené sily (OS) SR opäť začali s výcvikom vojakov v zálohe.Ako vysvetlil minister obrany Peter Gajdoš (nominant SNS), do aktívnych záloh sa môžu prihlásiť bývalí profesionálni vojaci, niekdajší vojaci základnej vojenskej služby a bývalí príslušníci dobrovoľnej vojenskej prípravy.skonštatoval Gajdoš.Do vojenských záloh sa bývalí vojaci môžu prihlásiť dobrovoľne. Armáda si z nich potom vyberie špecialistov, ktorých potrebuje. Okrem ženistov to na budúci rok budú aj chemici, delostrelci či príslušníci raketových vojsk.uviedol zástupca náčelníka Generálneho štábu OS SR Pavel Macko.Aktívne zálohy sú podľa jeho slov vlastne. Mali by to teda byť rovnakí špecialisti a odborníci ako profesionálni vojaci. Ani ich výcvik preto nebude iba jednorazový.povedal Macko.Medzi vojakmi, ktorí dnes začali svoj výcvik, je osem bývalých profesionálnych vojakov, 24 niekdajších vojakov základnej vojenskej služby a päť mužov, ktorí absolvovali dobrovoľnú vojenskú prípravu.doplnil minister obrany.