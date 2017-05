VIDEO: Po zime otvorili expozíciu tatranskej prírody

Na snímke si turisti prezerajú a fotografujú kvety na skalke v botanickej záhrade Štátnych lesov Tatranského národného parku (TANAP) v Tatranskej Lomnici vo Vysokých Tatrách 6. mája 2017. Foto: TASR/Oliver Ondráš Foto: TASR/Oliver Ondráš

Tatranská Lomnica 6. mája (TASR) – Expozíciu tatranskej prírody v Tatranskej Lomnici dnes po zimnej prestávke opäť otvorili. Návštevníci tak budú môcť znovu spoznávať vzácne i ohrozené druhy tatranskej kveteny, ako i dreviny rastúce v Tatrách.Na ploche viac ako tri hektáre nájdu viac ako 300 druhov bylín a drevín. Rozmiestnené sú v ôsmich vápencových a žulových alpínach a mokradiach.vysvetlila botanička Štátnych lesov Tatranského národného parku (TANAP-u) Zuzana Homolová.V expozícii našli priestor aj pre novinky.spresnila. Návštevníci sa budú môcť pristaviť aj pri tabuľke venovanej známemu geografovi Michalovi Luknišovi, ktorý bol prvým predsedom Slovenskej zemepisnej spoločnosti. Pribudla tam len vlani pri príležitosti storočnice jeho narodenia.Priamo v botanickej záhrade si milovníci skalničiek môžu sadeničky i semená tatranských rastlín a drevín aj kúpiť. Tento rok budú mať na výber spomedzi viac ako 60 druhov, medzi ktorými nechýba ani najžiadanejší plesnivec alpínsky. Expozícia bude otvorená do 17. septembra denne od 9.00 h do 15.00 h. Počas letnej turistickej sezóny, ktorá bude od 1. júna do 31. augusta, bude otvorená do 17.00 h.Expozícia bola po prvý raz verejnosti sprístupnená v roku 1992. Odvtedy každoročne majú návštevníci možnosť pozorovať meniacu sa farebnosť tatranských kvetov. Patrí medzi ne napr. mak tatranský, skalokráska pyrenejská, trávnička alpínska či vičenec horský.vymenovala botanička.