Video: Počas prvého polroka nás navštívili Alexandrovci i temná formácia Placebo ale aj Depeche Mode

Hudobná jar a začiatok leta na Slovensku nám spestrili viacerí zahraniční hudobní hostia. Vyšantiť sme sa mohli na folklórnych, či rockových festivaloch a intelektuálne pookriať sa dalo napríklad na knižnom festivale.





prináša výberovú chronológiu kultúrnych udalostí v druhom štvrťroku 2017 na Slovensku.

APRÍL 2017

- Slovenská národná knižnica (SNK) v Martine si Svetový deň detskej knihy a zároveň výročie narodenia dánskeho spisovateľa Hansa Christiana Andersena pripomenula možnosťou nahliadnutia do svojich zdigitalizovaných rozprávkových kníh.

- Vernisážou Krehká krása znovuotvorili v Bratislave vynovenú galériu moderného umenia Savoy Gallery. Výstava spájala tvorbu matky a syna -

.

– Viac ako 20 spisovateľov zo štyroch krajín Európy sa stretlo vo Vysokých Tatrách na podujatí

, ktorého cieľom bolo priniesť do regiónu kultúru v podobe písaného slova.

– Po takmer trojročnej rekonštrukcii slávnostne otvorili jedno z najvýznamnejších barokových diel na Slovensku - kaštieľ v Bernolákove. Zapísaný je v zozname národných kultúrnych pamiatok. Svoje narodeniny tu oslavovala Mária Terézia a navštívil ho aj americký prezident Theodore Roosevelt.

- Bratislavská Stará tržnica patrila filmárom a siedmemu ročníku oceňovania národnej filmovej ceny Slnko v sieti. Galavečer, ktorý organizuje Slovenská filmová a televízna akadémia (SFTA), sa niesol v znamení filmov Masaryk a Učiteľka. Ocenenie Slnko v sieti za výnimočný prínos slovenskej kinematografii udelili dramaturgovi, scenáristovi, režisérovi, publicistovi a pedagógovi Rudolfovi Urcovi.

– Literárno–hudobnou kompozíciou k 200. výročiu narodenia J. M. Hurbana odštartoval v Mestskom kultúrnom stredisku v Novom Meste nad Váhom jubilejný 20. ročník medzinárodného divadelného Festivalu Aničky Jurkovičovej (FAJ). Jeho otvoreniu predchádzalo odovzdanie prestížneho ocenenia Kvet Tálie slovenskej herečke Emílii Došekovej.

- Osobnosť významného českého spisovateľa a novinára 20. storočia predstavila v časovej i tematickej postupnosti panelová výstava Život a doba spisovateľa Karla Čapka, ktorú v Slovenskom národnom múzeu (SNM) v Martine – Múzeu kultúry Čechov na Slovensku pripravil Pamätník Karla Čapka.

– Marián Varga 70 bol názov jubilejného koncertu na poctu tohto významného slovenského umelca, ktorý sa uskutočnil vo veľkej sále bratislavského Istropolisu.

- Legendárny svetový herecký pedagóg Jack Garfein, víťaz ceny Masque d'Or za najlepšieho učiteľa herectva roka v Paríži, a režisér prišiel z New Yorku na prvú Master Class svojho druhu na Slovensku. Slovák, ktorý prežil 11 koncentračných táborov, svojho času režisér Jamesa Deana, Paula Newmana či Marylin Monroe, zakladateľ Actors Studio West, sa vrátil na Slovensko, aby tu po prvý raz od svojho odchodu v roku 1942 prednášal na intenzívnom interaktívnom workshope o hereckých technikách a réžii.

- Minister kultúry Marek Maďarič (Smer-SD) slávnostne udelil Ceny ministra kultúry SR v oblastiach profesionálneho umenia za rok 2016. Ocenenie, ktoré je prejavom ohodnotenia výnimočných umeleckých, tvorivých a interpretačných počinov, si z jeho rúk prevzalo osem osobností slovenského umenia a kultúry.

- V Štátnej vedeckej knižnici (ŠVK) v Banskej Bystrici sa začalo jedno z najprestížnejších slovenských kultúrno-literárnych podujatí Festival umeleckého prednesu žien v poézii a próze - Vansovej Lomnička 2017. Dvojdňový medzinárodný festival oslávil polstoročie.

MÁJ 2017

- V bratislavskom kine Cinemax Bory slávnostne otvorili Minifestival európskeho filmu 7x7. V poradí 11. ročník putovnej prehliadky odštartovala francúzska romantická komédia Hore za láskou.

– Výstava s názvom Tri x Trois, ktorú sprístupnili v bratislavskom Pálffyho paláci, ponúkla výber kresieb, pastelov, grafík, malieb aj na sklo i objektov prevažne z novej tvorby profesionálnych výtvarníkov Evy B. Linhartovej, Drahomíra Prihela a Juraja Šufliarskeho.

– Rakúsky hudobník a DJ Parov Stelar odohral koncert v bratislavskej Aegon Aréne.

– Tanec bol v Múzeu slovenskej dediny Slovenského národného múzea (SNM) v Martine hlavnou náplňou 15. ročníka festivalu rómskej hudby, tanca a výtvarnej tvorivosti

- Výstava venovaná Emiliovi Isgroovi otvorila Festival Dolce Vitaj, ktorý na Slovensko priniesol výber toho najlepšieho z talianskej kultúry.

- Členovia kultovej britskej kapely

v poradí už piaty raz roztancovali a roztlieskali nadšené publikum počas koncertu v Bratislave v rámci svojho turné The Global Spirit Tour 2017.

- V Bratislave sa začali Dni starej hudby 2017. Téma 22. ročníka medzinárodného festivalu súvisela s 500. výročím Lutherovej reformácie - historickej udalosti, ktorá výrazne poznačila Európu 16. a 17. storočia.

- Taliansky operný sólista Ferruccio Furlanetto prvýkrát účinkoval v Slovenskom národnom divadle (SND). Basista sa predstavil ako Jacopo Fiesco v opere Giuseppe Verdiho Simon Boccanegra pod dirigentským vedením Martina Leginusa a v réžii Mariána Chudovského.

- Ruský umelecký

sa predstavil divákom v Bratislave na dvoch koncertoch v rámci European Tour 2017. Do bratislavskej Incheby si pozvali aj Helenu Vondráčkovú a Kandráčovcov.

- Jubilejný 10. ročník detského čitateľského maratónu s názvom Čítajme si sa uskutočnil v knižniciach, školách a kluboch po celom Slovensku.

- Nový film Jana Hřebejka Rodinný priateľ, ktorý prináša skutočný príbeh rodiny známej z kultovej snímky Pelíšky, predstavili tvorcovia a herci v Bratislave. Snímka je prvým príbehom očakávanej trilógie Zahradnictví.

JÚN 2017

– Začínajúci štvordňový

otvoril koncertom v Divadle Aréna kanadský skladateľ a klavirista Lubomyr Melnyk, ktorého koncerty patria k hudobným sviatkom nielen pre ich zriedkavosť, ale aj transcendentálnu atmosféru.

- Slávnostným galavečerom v historickej budove Slovenského národného divadla vyvrcholil deviaty ročník prestížnej čitateľskej ankety

. Ocenenie Absolútna Slovenka roka získala

, samostatná vedecká pracovníčka Slovenskej akadémie vied.

- Najstarší slovenský literárny festival Slovesná jar, ktorého 51. ročník sa začal v Martine, je podľa vedeckého tajomníka Matice slovenskej Petra Cabadaja potvrdením skutočnosti, že slovenská literatúra stále žije a rozvíja sa v rôznych súvislostiach a formách.

- Legendárna americká kapela Ugly Kid Joe zahrala prvýkrát na Slovensku. Svetoznáme hity ako Everything about you či Cats in the Cradle otriasli hitparádami v deväťdesiatych rokoch a roztancovali i bratislavský klub MMC.

- Pod názvom Vivat Marína uskutočnil sa v novej budove Slovenského národného divadla galavečer venovaný životnému jubileu

. Dlhoročná popredná členka Činohry SND oslávila práve 7. júna tohto roku deväťdesiate narodeniny.

- Medzinárodný tanečný festival Chorea, ktorý sa začal v Bratislave, predstavil svetové tanečné telesá a špičkových tanečníkov pôsobiacich v zahraničí. Podujatie malo Slovensku pripomenúť, akých kvalitných umelcov má v popredných svetových súboroch.

- V bratislavskej Incheba Expo Aréne vystúpila legendárna kalifornská skupina The Beach Boys na čele so svojím frontmanom Mikom Lovom.

- Koncertom na Bratislavskom hrade sa začala jarná edícia

. Na jednom pódiu sa stretli hudobníci rôznych národností, etník a kultúr. Nositeľ Grammy Award Kurt Elling, Iva Bittová a Peter Lipa v sprievode Slovenskej filharmónie pod dirigentskou taktovkou Oskara Rózsu zaspievali i spoločnú pieseň Redemption song od Boba Marleyho.

„

uzatvára

.

– Najnovšie diela medzinárodne rešpektovaných režisérov a talentovaných autorských tvorcov, aktuálne trendy svetovej kinematografie, filmovú klasiku i slovenský výber ponúkol 25. ročník Art Film Festu (AFF), ktorý sa začal v Košiciach. Otvoril ho úvodný ceremoniál spojený s odovzdaním ceny Jiřímu Bartoškovi a premietaním filmu Emira Kusturicu Na mliečnej ceste. Cenu Hercova misia si počas festivalu prevzali český herec Ondřej Vetchý a bývalá slovenská herečka Magda Vášáryová. Laureátmi festivalovej ceny Zlatá kamera sa stali Dušan Trančík a Jan Hřebejk.

– Sprievodom dvoch kráľov z Bratislavského hradu na Hlavné námestie vyvrcholili

. Séria podujatí odštartovala v hlavnom meste pri príležitosti 300. výročia narodenia Márie Terézie.

- Novým generálnym riaditeľom Rozhlasu a televízie Slovenska (RTVS) sa stal Jaroslav Rezník. Rozhodli o tom v druhom kole tajnej voľby poslanci Národnej rady SR. Od členov snemovne získal šéf TASR v tajnej voľbe 95 hlasov. Rezník nahradí vo funkcii Václava Miku.

- Bratislavský Filmový chodník slávy ozdobilo meno divadelného a filmového umelca Martina Hubu.

- Ružomberská mestská knižnica v rámci 18. dielu literárneho stretnutia Rendezvous pod schodmi privítala básnika a spisovateľa Jaroslava Rezníka staršieho, ktorý 6. apríla 2017 oslávil svoje 75. narodeniny. J. Rezník st. predstavil v knižnici svoju rozlúčkovú básnickú zbierku.

- Viacero sekcií filmov rôznych žánrov a ďalší sprievodný program čakal na návštevníkov medzinárodného filmového festivalu Park Film Fest v Trenčianskych Tepliciach. Cenu Umelcova misia si prevzali Táňa Pauhofová a Miroslav Žbirka. Cenu Za kamerou udelili českému režisérovi a producentovi Ondřejovi Trojanovi a režisérke Zuzane Piussi. Cenu primátora Trenčianskych Teplíc získal poľský režisér Krzysztof Zanussi, ktorý je už z minulosti laureátom ocenenia Zlatá kamera.

- Po takmer desiatich rokoch sa na Slovensko vrátila hudobná skupina Electric Light Orchestra (ELO). Britská formácia, ktorej tvorba vychádzala z progresívneho rocku, vystúpila v amfiteátri v Seredi na dvojkoncerte legiend so skupinou Prúdy.

- Britská formácia Placebo oslávila svoje 20. výročie svetovým turné. Dvadsaťročnicu si pripomenuli aj s fanúšikmi na Slovensku, keď odohrali koncert v Bratislave.

- V Žiline sa začal 10. ročník Medzinárodného festivalu animácie Fest Anča. V hlavnom programe ponúkol výber najdôležitejších animovaných filmov za posledné dva roky a predstavil umelecky, produkčne či historicky významné diela súčasnosti a histórie animovanej tvorby.

- Pod Kriváňom v hornoliptovskej obci Východná sa začal 63. ročník najstaršieho a najväčšieho folklórneho festivalu na Slovensku.

- Okrem koncertov na troch hlavných pódiách pripravili organizátori Topfestu aj prenosnú hvezdáreň, filmové megahity, basketbalové ihrisko, výstavu a požičovňu áut, diskusie, kníhkupectvo či burzu kníh. Hviezdou tohtoročného Topfestu bol autor megahitu Human, 32-ročný anglický spevák a skladateľ Rag'n'Bone Man, vlastným menom Rory Graham, ktorý je jedným z najväčších hudobných objavov súčasnosti.

Na snímke členovia švédskej rockovej kapely Europe, zľava Joey Tempest (spev) a John Norum (gitara) počas koncertu na 13. ročníku festivalu Topfes

