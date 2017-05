VIDEO: Podľa Višňovského hrali Slováci na šampionáte ,béčkový´ hokej

Na snímke Ľubomír Višňovský. Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Kolín 17. mája (TASR) - Bývalý hokejový obranca Ľubomír Višňovský už ukončil aktívnu kariéru, no napriek tomu nechýbal v dejisku svetového šampionátu. Do Kolína ho zaviali pracovné aktivity, jeho pozornosti však neušli ani výkony slovenského tímu. Za konečným výsledkom vidí dlhodobé rezervy a herný prejav mužstva na MS považuje za "béčkový."Višňovský sa v dejisku MS objavil v záverečný hrací deň základných skupín. V tej chvíli už mali slovenskí hokejisti istotu záchrany, no dojem, ktorý zanechali, ho nepotešil.uviedol Višňovský.Naživo videl zápas Slovenska so Švédskom (2:4), predošlé sledoval v televízii. Na priamu otázku, či mal pri nich nervy, odpovedal pohotovo:poznamenal.Nie je to tak dávno, čo vypadol z hokejového kolotoča, no na šampionáte hral naposledy v roku 2011. Už vtedy bol vnímateľný ústup Slovenska z pozícií, ktoré mu patrili pred dekádou.povzdychol si Višňovský.Za jeho čias bolo bežné, že reprezentačný tím bol na šampionáte posilnený o viacerých hráčov z NHL. Nezriedka aj o dve formácie, tentoraz bol však stav úplne iný.konštatoval majster sveta z Göteborgu.K nezapomenuteľným momentom v jeho reprezentačnej kariére patrí premenený samostatný nájazd v dvojzápase o záchranu proti Slovinsku na MS 2008 v kanadskom Halifaxe. Súčasný formát MS je už iný, no hrozba vypadnutia bola aj tentoraz reálna.Višňovský si na šampionáte všímal najmä slovenský tím, v ďalšom priebehu turnaja má svojho favorita.dodal.