VIDEO: Podnikateľ Kočner tvrdí, že nemá krytie

Bratislava 29. júna (TASR) - Tvrdenia niektorých opozičných poslancov, že vládna koalícia nezrušila aj milosť exprezidenta Michala Kováča voči Mariánovi Kočnerovi z dôvodu, lebo podnikateľa kryje, sú hlúposťou. Vyhlásil to dnes samotný Kočner s tým, že s kauzou Technopol, ktorej sa milosti týkali, nemal nič spoločné.Keď parlament nedávno zrušil amnestie Vladimíra Mečiara, zrušil aj individuálnu milosť exprezidenta Kováča svojmu synovi v kauze Technopol. Opozícia sa dožadovala, aby boli zrušené milosti aj ďalším aktérom tejto kauzy.povedal Kočner na margo verdiktu ÚS, že zrušenie amnestií aj individuálnej milosti je v poriadku.Podnikateľ je však presvedčený, že zo zrušenia milosti nemusí mať ťažkú hlavu ani Kováč ml.uistil.Podľa Kočnera bola kauza Technopol kedysi dávno vymyslená námestníkom riaditeľa SIS Jaroslavom Svěchotom a Petrom Krylovom. "argumentoval a zopakoval, že jeho osobne nikto nekryje.Kočner je presvedčený, že politici to vyťahujú, lebo nemajú témy, ktoré by zaujali spoločnosť.povedal.V podobnom svetle vidí Kočner aj trestné oznámenie poslanca SaS Jozefa Rajtára.pripustil.Odmietol tiež, že v kauze DPH a predaja svojich hotelov jeho firmy dostali vratku DPH.upozornil.Kočner sa nevyhol ani šéfovi SaS Richardovi Sulíkovi, s ktorým mal údajne desiatky osobných stretnutí pred voľbami v roku 2010 aj po nich, keď šéf liberálov zastával funkciu predsedu NR SR.poznamenal.Podnikateľ tiež priznal, že v roku 2009 požičal Ivete Radičovej na prezidentskú kampaň 300.000 eur. Asi po roku mu boli vrátené.konštatoval. Týmito informáciami chcel Kočner povedať, že nemal nikdy žiadnu politickú "farbu" a môže sa každému pozrieť do očuviedol.Kočner tiež tvrdí, že nikdy neuvažoval o vstupe do politiky.dodal s tým, že sa tak rozhodol až dnes počas tlačovej konferencie.