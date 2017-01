VIDEO: Podpredseda vlády Pellegrini navštívil Volkswagen v Martine

Na snímke podpredseda vlády SR pre investície a infromatizáciu Peter Pellegrini počas návštevy závodu Volkswagen Slovakia a.s. v Martine v utorok 17. januára 2017. Foto: TASR - Erika Ďurčová Foto: TASR - Erika Ďurčová

Martin 17. januára (TASR) – Podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu Peter Pellegrini dnes navštívil závod Volkswagen Slovakia, a.s., Martin, ktorý zamestnáva 850 ľudí a patrí k top zamestnávateľom v turčianskom regióne.povedal Pellegrini.Doplnil, že martinský závod veľmi dobre spolupracuje so strednými školami, je zapojený do duálneho vzdelávania a priamo v závode si vychováva svojich budúcich zamestnancov.podotkol podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu.Podľa vedúceho Generálneho sekretariátu, komunikácie a stratégie Volkswagen Slovakia Lukáša Dindu sa podpredseda vlády v martinskom závode zoznámil s výrobou komponentov, ktoré tu vznikajú pre päť koncernových značiek.uviedol Dinda.Závod v Martine založili v roku 2000. Vyrába komponenty pre prevodovky a podvozky, ktoré sa montujú do 61 modelov značiek Volkswagen, Audi, Seat, Škoda a Porsche. Prevažná väčšina jeho produkcie smeruje do koncernových závodov v Nemecku. Približne desatinu produkcie využíva do svojich prevodoviek bratislavský závod Volkswagen Slovakia. V roku 2016 pridal martinský závod do produkčného portfólia výrobu dielov pre motory. Výroba sa rozšírila o šesť typov vačkových hriadeľov pre motory V6 a V8, ktoré dodávajú do závodu Audi Hungaria v Györi, jednej z najväčších motorární koncernu Volkswagen.