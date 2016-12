VIDEO: Pokuty za technické a emisné kontroly majú klesnúť

Na archívnej snímke zľava štátny tajomník ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR Viktor Stromček, minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR Árpád Érsek. Foto: TASR - František Iván Foto: TASR - František Iván

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 22. decembra (TASR) – Pokuty za chýbajúce alebo neplatné emisné (EK) či technické kontroly (STK) by sa mali v budúcom roku znížiť. Zároveň sa má liberalizovať trh so stanicami technických kontrol na Slovensku, od čoho si rezort dopravy sľubuje zvýšenie ich počtu a odstránenie dlhých čakacích lehôt na tieto kontroly. Na dnešnej tlačovej konferencii v Bratislave o tom informoval minister dopravy Árpád Érsek (Most-Híd) spolu so štátnym tajomníkom rezortu dopravy Viktorom Stromčekom (Smer-SD).Tieto zmeny chce ministerstvo zapracovať do novely zákona, s ktorou chce prísť do parlamentu v úvode budúceho roka. "" avizoval Stromček.Čo sa týka zníženia pokút za chýbajúcu technickú či emisnú kontrolu, zatiaľ nie je jasné, o koľko klesnú. "" dodal štátny tajomník. Pre ministerstvo nie je podľa neho cieľom pokutovať motoristov, ale mať čo najbezpečnejšie autá na cestách. Rezort chce preto robiť aj osvetu v tom, aby sa vodiči registrovali do informačného systému, ktorý ich následne bezplatne upozorní na to, že majú ísť na technickú či emisnú kontrolu.V zákone sa chce ministerstvo zároveň zaoberať aj možnosťou predĺženia lehôt, kedy je potrebné ísť na STK či EK napríklad pri traktoroch, prívesných vozíkoch či pri motocykloch.uviedol Stromček.Pripravovaná liberalizácia trhu so stanicami technických kontrol má zase umožniť to, že takúto stanicu si bude môcť založiť každý, kto splní zákonom stanovené podmienky. Štát už totiž nebude regulovať počet týchto staníc tak, ako to bolo doteraz.opísal Stromček.V súčasnosti totiž počet staníc technickej kontroly určuje ministerstvo. Na každý región je daný istý počet stredísk, ktorý sa zvyšuje len vtedy, ak je nedostatočná kapacita viac ako 50 %. Ministerstvo ale podľa Stromčeka aj napriek tomu dostávalo podnety od ľudí. Aj keď rezortu to štatisticky vychádzalo tak, že staníc je v danom regióne dostatok, motoristi sa sťažovali na dlhé čakacie lehoty.Každá stanica technickej kontroly však bude podľa štátneho tajomníka naďalej podliehať výraznej kontrole. To znamená, že bude musieť mať potrebné technické a materiálové zabezpečenie vrátane certifikovaného personálu, ktorý musí prejsť školiacim systémom. A v prípade, že niektorá stanica nedodrží zákon, bude jej odňatá licencia.vysvetlil Stromček.