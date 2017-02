VIDEO: Polievka z februárových čerstvých húb? Takto sa vám to podarí

Na snímke Erika Bolfíková pri zbere dopestovanej hlivy ustricovitej v obci Malinová v utorok 7. februára 2017. Foto: TASR - Pavol Remiaš Foto: TASR - Pavol Remiaš

Na snímke dopestované plodnice hlivy ustricovitej v obci Malinová v utorok 7. februára 2017. Foto: TASR - Pavol Remiaš Foto: TASR - Pavol Remiaš

Malinová 7. februára (TASR) – Rodina Jána a Eriky Bolfíkovcov z hornonitrianskej obce Malinová si aj vo februárovej tuhej zime dopriala melencovú polievku z čerstvých húb, hlív ustricovitých. Nekúpili ich však v obchode, ale po prvý raz si ich sami dopestovali vo svojom rodinnom dome.Celá rodina Bolfíkovcov patrí medzi vášnivých hubárov. Do blízkych lesov na huby chodia pravidelne. V októbri minulého roka sa v obci uskutočnila tradičná hubárska výstava. Samozrejme, že tiež Bolfíkovci priniesli svoje „úlovky“ a za najkrajšiu kolekciu húb si vyslúžili cenu udeľovanú starostkou obce. Okrem iného obsahovala aj sadbu hlivy ustricovitej, ktorú do súťaže venoval producent tejto sadby, Igor Čurila z Bojníc. Je to vlastne podhubie, ktoré sa začne vytvárať v zrnách pšenice alebo iných obilnín.Vysvetlila postup pri pestovaní hlivy Erika Bolfíková.Potom už netrpezlivo čakali, čo z toho bude. Vrece niekoľkokrát presťahovali do rôznych častí bytu. Zistili, že v pivničných priestoroch bolo príliš chladno, tak napokon vrece preniesli do jednej neobývanej miestnosti v dome. Až tam spozorovali, že sa slama obaľuje bielym mycéliom. Potom sa už objavili prvé trsy plodníc. Najskôr veľké ako hrášok, ale čoskoro sa rýchle rozvinuli. Najväčšie klobúky mali priemer približne desať centimetrov.prezradila ďalšie plány nadšená hubárka.odporúča pestovateľ hlivovej sadby, aj veľký propagátor jej pravidelnej konzumácie Čurila.