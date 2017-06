Video: Poľsko vydolovalo bod v zápase proti Švédsku, lídrom “slovenskej” skupiny je Anglicko

ME vo futbale do 21 rokov (A-skupina):

Tabuľka A-skupiny:

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

LUBLIN 19. júna (WebNoviny.sk) - Domáci futbaloví reprezentanti Poľska do 21 rokov v pondelok v Lubline remizovali so švédskymi rovesníkmi 2:2 (1:2) v "slovenskej" základnej A-skupine na majstrovstvách Európy 2017 tejto vekovej kategórie.Hostitelia si až v úplnom závere prostredníctvom gólu Dawida Kownackého z pokutového kopu zachovali nádej na prienik do semifinále. Podvečer tím SR podľahol Angličanom 1:2, hoci po prvom polčase v Kielcoch viedol.Zverencom Pavla Hapala sa týmto nezdarom vzdialil postup do vyraďovacej fázy mládežníckeho kontinentálneho šampionátu. Slovenskí sokolíci uzavrú svoje účinkovanie v A-skupine štvrtkovým súbojom v Lubline so Švédmi (20.45 h). Všetky štyri mužstvá ešte môžu skončiť na prvej priečke v tabuľke.Poľsko - Švédsko 2:2 (1:2)6. Moneta, 90.+ Kownacki (z 11 m) - 36. Strandberg, 41. Une Larsson,Vinčič (Slovinsko), 15 500 divákov1. Anglicko 2 1 1 0 2:1 43. Švédsko 2 0 2 0 2:2 24. Poľsko 2 0 1 1 3:4 1