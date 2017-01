VIDEO: Poranenej líšky sa netreba dotýkať, radí veterinár

Líška hrdzavá (Vulpes vulpes) sa netradične zachytila s ulovenou sliepkou na plote rodinného domu na Vinianskej ceste v Michalovciach 5. januára 2017. Foto: TASR/Roman Hanc Líška hrdzavá (Vulpes vulpes) sa netradične zachytila s ulovenou sliepkou na plote rodinného domu na Vinianskej ceste v Michalovciach 5. januára 2017. Foto: TASR/Roman Hanc

Michalovce 5. januára (TASR) – Nezvyčajný pohľad sa dnes naskytol obyvateľom jednej z ulíc v Michalovciach. Zakliesnenú líšku v oplotení, cez ktoré sa snažila utiecť s korisťou, spozoroval jeho majiteľ. „Nepočul som ani ráno, že sa niečo dialo u suseda. Ja osobne sliepky nemám,“ vysvetlil pre TASR Ladislav Mitterpák s tým, že to považuje za nezvyčajné. „Je tu hustá premávka, je to v centre mesta, hoci blízko je lesopark Biela hora,“ dodal.Privolaný veterinár vykonal u líšky, ktorá mala poranenú nohu, eutanáziu. Podľa jeho slov ju pošlú do Veterinárneho a potravinového ústavu v Košiciach, kde ju podrobia vyšetreniu na besnotu. „Zároveň prebieha monitoring na vyšetrenie líšok proti besnote, takže doň bude asi zaradená cez Regionálnu veterinárnu a potravinovú správu v Michalovciach,“ uviedol pre TASR Valér Bodnár. Podľa jeho slov bola líška v dobrom výživnom stave, mala krásnu srsť a nepôsobila odpudivo, preto besnotu nepredpokladá. Myslí si, že sa išla len nakŕmiť, ale pre istotu je potrebné ju dať vyšetriť. Vek líšky odhadol na dva roky. Podľa Bodnára sa takéto prípady vyskytujú. „Už vidno po tých cestách, že je veľa zrazených líšok, takže ich populácia je dosť premnožená,“ dodal.Veterinár radí, aby sa občania v podobných prípadoch obrátili priamo na príslušnú veterinárnu správu alebo mestskú políciu. Medzi týmito inštitúciami by mala podľa jeho slov fungovať spolupráca. Ľudia sa, ako sám tvrdí, nemajú dotýkať líšky, pretože ich môže poraniť. V takomto prípade by boli automaticky hospitalizovaní a museli by sa podrobiť vakcinácii proti besnote. „Radšej to nechať na veterinára,“ skonštatoval s tým, že v prípade, ak by bola líška mimo obydlia, mohlo by sa pristúpiť aj k jej odstrelu.