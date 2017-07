VIDEO: Pozostatky lazaretu na kalvárii v Trnave odkryli archeológovia

Na snímke nájdená minca a prsteň počas archeológického výskumu na kalvárii v Trnave v stredu 26. júla 2017. Foto: FOTO TASR - Lukáš Grinaj Foto: FOTO TASR - Lukáš Grinaj

Trnava 26. júla (TASR) – Niekoľko týždňov kopali archeológovia na trnavskej kalvárii, kde hľadali pozostatky lazaretu a kaplnky z konca 17. storočia. Stavebné časti, ktoré pod zemou našli, by chcelo mesto Trnava v budúcnosti prezentovať v rámci obnovy priľahlého parku, ktorý bol predtým "starým" cintorínom.Najstarší Trnavčania si na podobu lazaretu a kaplnky vedia spomenúť, pretože stáli ešte počas druhej svetovej vojny. Podľa dostupných informácií sa v blízkosti mala vysypať z vojenského auta munícia, ktorú nechali vybuchnúť. Výbuch narušil stavbu a tú následne a dôkladne rozobrali Trnavčania, aby mohli tehly použiť na iný účel. Zostalo pár fotografických záberov, pozostatky múrov a jedny schody, vedúce k potoku Trnávka, rovno pod lazaretom. Datovaniu vzniku pomohla minca z roku 1730, ktorú archeológovia našli na úrovni základov.povedal pre TASR vedúci archeologického výskumu Erik Hrnčiarik z katedry archeológie terajšej Trnavskej univerzity. Na výskume sa podľa jeho slov vystriedalo do 30 študentov tohto odboru.Hrnčiarik vidí budúcnosť celého areálu v dobudovaní oddychovej zóny so sakrálnou architektúrou krížovej cesty, ktorá bola kedysi súčasťou cintorína a je už z veľkej časti zrekonštruovaná, tiež s náhrobnými pomníkmi niektorých národovcov, ktoré ešte v lokalite zostali.uviedol Hrnčiarik. Mesto by podľa slov primátora Petra Bročku chcelo revitalizovať celú lokalitu.uviedol primátor s tým, že práce budú určite rozdelené na etapy.Archeologické práce na kalvárii sú jedny z viacerých, ktoré mesto Trnava iniciovalo na svojom území tento rok. Kopalo sa už na Námestí kráľovnej Konštancie, hľadali sa pozostatky severozápadnej veže hradieb pri galérii, práce by sa mali začať aj na parkovisku pri City Arene, na Hornej bráne opevnenia na konci Štefánikovej ulice pri cukrovare a počíta sa v najbližšom období aj s Univerzitným námestím.