VIDEO: Pozrite si výstavu o gigantoch z ľadovej doby

Na snímke jaskynný lev (Pantera leo spelaea). Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 17. februára (TASR) – Prírodovedné múzeum Slovenského národného múzea (SNM) sprístupnilo výstavu Giganty ľadovej doby. Na prízemí sídelnej budovy v Bratislave sú trojrozmerné rekonštrukcie obrovských vyhynutých zvierat, ktoré dávno žili v rôznych častiach našej planéty.uviedla dnes na vernisáži vedúca paleontologického oddelenia SNM Anna Ďurišová.Hneď pri vstupe do expozície návštevníkov upúta svojou mohutnosťou malozubý cicavec leňoch, ktorý dosahoval dĺžku až šesť metrov a váhu tri tony. Do rovnakej dĺžky a ešte väčšej hmotnosti (päť ton) dorástol elasmetérium, trochu menší (štyri metre, dve tony) bol nosorožec srstnatý. Reálnu predstavu o obrovskom mamutovi srstnatom, aj živote ľudí v ľadovej dobe, dáva znázornenie jeho lovu tromi mužmi s drevenými kópiami. Iný príklad prežitia v prírode predstavuje leva amerického pri love koňa. Aj medveď jaskynný, medveď krátkonosý, glyptodon, prabobor, smilodon, epyornis, pásovec, hyena jaskynná či jeleň obrovský sú v skutočnej veľkosti zhotovené podľa vedeckých výskumov.Potvrdil to majiteľ spoločnosti Giganti Filip Kočík, ktorý v dvoch kamiónoch doviezol z Prahy 18 rozložených zvieracích sôch. Tie s ďalšími pracovníkmi vyše týždňa montovali aj pomocou vysokozdvižnej kladky a rebríkov. Makety zvierat inštalovali v prírodnom prostredí s kameňmi a stromami.povedal pre TASR Kočík.SNM zo svojich zbierok dopĺňa ojedinelú výstavu lebkami, zubami a inými kostrovými časťami mohutných zvierat, ktoré sa našli na slovenskom území. Okrem množstva textových informácií o dobe ľadovej a jednotlivých zvieratách vzdelávaciu expozíciu vhodnú pre školy a rodiny dopĺňa tematický animovaný film.Výstava potrvá do 18. júna.