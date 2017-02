VIDEO: Pražský muzikál Sibyla, kráľovná zo Sáby odohrajú v Bratislave

Na snímke Ilona Csáková, jedna z hlavných protagonistiek muzikálu Sibyla, kráľovná zo Sáby, sa účastní na tlačovej konferencii v Bratislave 2. februára 2017. Foto: TASR - Dano Veselský Foto: TASR - Dano Veselský

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 2. februára (TASR) – Pôvodný český muzikál Sibyla, kráľovná zo Sáby sa 15. februára predstaví v bratislavskej Incheba Expo Aréne slovenským divákom. Autorom hudby, libreta aj textov je Miro Procházka, režisérom Radek Baleš. Choreografom je Libor Vaculík, scénu navrhol Daniel Dvořák, kostýmy Josef Jelínek.V postave kráľa Šalamúna sa predstaví spevák Daniel Hůlka, v úlohe Sibyly Eva Burešová, v postave Latify, pestúnky Sibyly, Ilona Csáková, v ďalších úlohách potom Zbyněk Fric, Martin Pošta, Marek Lhotský, Vanda Károlyi a ďalší umelci. Premiéru mal 17. marca minulého roka v pražskom divadle Hybernia. CD s piesňami z muzikálu vyšlo 25. októbra 2016 a do života ho uviedla skupina No Name.Príbeh muzikálu vychádza zo Starého zákona, hoci historici sa v názore na existenciu samotnej Sibyly rozchádzajú. Na pozvanie kráľa Šalamúna prichádza Sibyla, kráľovná zo Sáby, do Jeruzalemu. Prináša cudziu kultúru, ľudí v orientálnom oblečení, doposiaľ nevídané zvieratá a bohatstvo. Po jej príchode nasleduje veľkolepé uvítanie a veľká hostina, ktorú usporiada kráľ Šalamún. Sibyla venuje kráľovi vzácne poklady a dary, ako hosť na kráľovskom dvore spoznáva múdrosť veľkého panovníka. Medzi kráľom Šalamúnom a kráľovnou Sibylou vzplanie veľká láska.Šalamún má možnosť lepšie spoznať Sibylu, ktorá predostiera kráľovi svoje vízie a proroctvo o ďalekej budúcnosti Jeruzalemu, ale aj celého sveta. Velerada kniežatstva na čele so Sadokom spriada proti kráľovnej intrigy a snaží sa ju vyhostiť zo zeme. Hlavnou príčinou odchodu kráľovnej je narodenie jej a Šalamúnovho spoločného syna, ktorého chce kráľ aj proti vôli kniežatstva prehlásiť následníkom trónu. Sibyla odchádza so svojím sprievodom a verným priateľom Pisárom, ktorý je do kráľovnej zamilovaný. Sibyla a Pisár nikdy nedorazili do svojej vlasti. Ich púť končí v púšti, kde Sibyla plní svoje poslanie a diktuje svoje proroctvá a poznanie o Bohu.povedala dnes na stretnutí s médiami Ilona Csáková.Spolupráca s režisérom Radkom Balešom bola podľa jej slov veľmi dobrá, poznajú sa veľmi dlho a prvýkrát spolupracovali pri muzikáli Hair v roku 1996, druhou ich spoluprácou je práve Sibyla.dodala.