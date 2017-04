VIDEO: Pred ministerstvom práce protestovalo takmer 300 ľudí

Odborový zväz (OZ) KOVO zorganizoval protestný pochod na podporu domácej zamestnanosti a zrovnoprávnenia pravidiel 28. apríla 2017 v Bratislave. FOTO TASR - Michal Svítok Foto: FOTO TASR - Michal Svítok Foto: FOTO TASR - Michal Svítok

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 28. apríla (TASR) - Pred ministerstvo práce prišlo dnes protestovať približne 300 ľudí proti uvoľňovaniu podmienok pri zamestnávaní cudzincov. Protestné zhromaždenie zorganizoval Odborový zväz (OZ) KOVO.Odborári upozorňujú na to, že stále sa dajú získať zamestnanci na Slovensku a ak už firmy chcú zamestnať cudzincov, mali by mať v podnikoch rovnaké podmienky ako Slováci. "vyhlásil pred davom na proteste predseda OZ KOVO Emil Machyna.Takisto chce zväz docieliť, aby aj Slováci pracujúci v zahraničí mali presne tie isté podmienky, ako majú ľudia v Európe.doplnil Machyna.Protest prišiel podporiť aj prezident Konfederácie odborových zväzov (KOZ) SR Jozef Kollár. Upozornil na to, že zástupcovia zamestnávateľov kritizujú odborárov za to, že navrhli výšku minimálnej mzdy na budúci rok na 492 eur a na druhej strane žiadajú uvoľnenie podmienok pri zamestnávaní ľudí z tretích krajín. "Máme 170.000 ľudí evidovaných na úradoch práce, z toho 50 % je evidovaných stredoškolákov a tí ešte nie sú umiestnení na trhu práce. Preto máme otvárať hranice? Vieme, čo zamestnávatelia chcú. Je to lacná pracovná sila a preto sme tu, aby sme tomu zabránili," vyhlásil Kollár.Zástupcov OZ KOVO prijal minister práce Ján Richter (Smer-SD), ktorý predstúpil aj pred protestujúcich. Opäť vyhlásil, že je proti dovozu pracovnej sily a zamestnávanie ľudí z tretích krajín musí byť regulované. Taktiež zopakoval dnes prezentované opatrenia týkajúce sa zavedenie príplatkov pre zamestnancov za prácu v sobotu a v nedeľu, ako aj zavedenie štedrejšieho odmeňovania za prácu v noci.Richter prisľúbil protestujúcim opatrenia, ktoré majú zabrániť sociálnemu dumpingu. "priblížil Richter. Najneskôr od jesene tohto roka by sa mal novelou Zákonníka práce zaoberať parlament. TTaktiež pripomenul, že cez európsku smernicu o cezhraničnom vysielaní zamestnancov nemôže byť zneužívané zamestnávanie cudzincov. Preto je podľa neho dôležité zvolať stretnutie s okolitými krajinami, spolu Rumunskom a Srbskom, aby sa o tejto problematike diskutovalo.dodal Richter.