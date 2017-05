VIDEO: Pred poslancami sa predstavujú kandidáti na šéfa RTVS

Na snímke súčasný generálny riaditeľ RTVS Václav Mika počas svojej prezentácie na verejnom vypočutí kandidátov na post generálneho riaditeľa Rozhlasu a televízie Slovenska na Výbore NR SR pre kultúru a médiá v Bratislave 30. mája 2017. Foto: FOTO TASR - Martin Baumann Na snímke súčasný generálny riaditeľ RTVS Václav Mika počas svojej prezentácie na verejnom vypočutí kandidátov na post generálneho riaditeľa Rozhlasu a televízie Slovenska na Výbore NR SR pre kultúru a médiá v Bratislave 30. mája 2017. Foto: FOTO TASR - Martin Baumann

Bratislava 30. mája (TASR) - Verejnoprávna inštitúcia RTVS bude mať v roku 2022 až štyri plnoformátové kanály a piaty v online priestore. V rámci verejného vypočutia kandidátov na generálneho riaditeľa RTVS to dnes vyhlásil Václav Mika, ktorý predstavil svoj projekt "Cesta RTVS 2022".





Jednotka má byť určená pre všetkých, dvojka pre každého, trojka pre náročných a štvorka pre informovaných. Päťka ako online kanál bude pre zvedavých, čo je služba pre mladého diváka od 12 do 25 rokov.



Rozhlas má fungovať pod heslom "pre každého niečo, pre všetkých všetko". Mika tvrdí, že v roku 2022 bude mať 15 programových služieb, osem z nich aj v pásme FM, ostatné sa majú šíriť digitálne a online. Rozhlas má byť lídrom na trhu a dôveryhodným partnerom.









Na margo financií poznamenal, že RTVS bude hospodáriť bez strát. On sám vidí tri cesty, a to zvýšenie koncesionárskych poplatkov na sedem eur, garantovanie pevného percenta z HDP alebo liberalizáciu súčasného obmedzenia reklamy. Mika preferuje najmä zvýšenie koncesií.



"Verím, že pokračovať má zmysel. Projekt som pripravil ako víziu, a je to projekt, ktorý má kontinuitu. Svet verejnoprávnych médií nevnímam ako svet biznisu, ale ako svet hodnôt," povedal Mika.







Miroslavovi Čížovi (Smer-SD) chýbalo Mikovo vyjadrenie k aktuálnym problémom. Chcel vedieť, do akej miery reflektuje pluralitu názorov a či má pocit, že redaktori sú schopní sprostredkovať nebulvárne informácie.



"Spravodajstvo je nosnou a kľúčovou témou a všetci k nej máme vlastné výhrady a hodnotenia," pripustil. Pre Miku je dôležitá dôveryhodnosť spravodajstva, v ktorej si RTVS podľa rebríčkov polepšila. "Samozrejme, že mnohé výhrady beriem," dodal.





Zlučovanie verejnoprávnych médií by malo pokračovať, k Rozhlasu a televízii Slovenska (RTVS) by sa mala pričleniť aj Tlačová agentúra (TA) SR. Vytvoriť tzv. verejnoprávny dom by chcel jeden z kandidátov na šéfa RTVS Fedor Flašík, ktorý svoj projekt dnes predstavil na rokovaní parlamentného mediálneho výboru na verejnom vypočutí kandidátov.

Spojením RTVS a TASR by chcel Flašík vytvoriť akciovú spoločnosť, v ktorej by bol stopercentným akcionárom štát. V rámci spoločnej inštitúcie by podľa neho mohlo vzniknúť akési spravodajské centrum. Chcel by, aby redaktori verejnoprávnych inštitúcií išli vo svojej práci viac do hĺbky.

Verejnoprávne médiá by podľa neho mali spolupracovať a nemali by byť závislé od politickej moci. Zdôraznil, že úlohou verejnoprávnych inštitúcií je spolu s politikmi kultivovať spoločnosť a budovať identitu. Flašík chce jasne zadefinovať, čo sa očakáva od verejnoprávnej inštitúcie a akú má úlohu v spoločnosti.

Rozhlas a televízia Slovenska (RTVS) je stabilizovaný pacient, ale jeho život môže byť v ohrození, ak nezmení životný štýl. Počas dnešného verejného vypočutia to povedal kandidát na šéfa RTVS Michal Ruttkay.

"Spravodajstvo verejnoprávneho média by sa malo výrazne odlišovať od toho komerčného,""Ak to bude zadefinované, možno sa vyhneme atakovaniu od politikov, ktorí akoby mali stále potrebu podvedome zasahovať najmä do spravodajstva a publicistiky RTVS,""ako verejnoprávnu úlohu verejnoprávnych médií v maximálnej možnej miere uplatniť".



"RTVS sa evolučne vyvinula do sebavedomej inštitúcie, ktorá v roku 2017 ponúka silnú a sebavedomú pozíciu. Drží sa v tabuľkách sledovanosti, deklaruje zdravý životný štýl," povedal Ruttkay.



Kandidát upozornil, že voľba nového generálneho riaditeľa je vlastne rozhodovaním o tom, ako bude táto inštitúcia vyzerať. "Otázka je, ako zachovať verejnoprávnosť. Je dostatočne zabezpečená pluralita názorov? Je tam rovnováha postrehov? Spravodajstvo pod mojím vedením zostane aj naďalej nestranné a vyvážené," deklaroval s dôvetkom, že za vzor verejnoprávnosti považuje Českú televíziu.



Podľa Ruttkaya sú dva významné trendy, ktoré ovplyvňujú, ako RTVS v súčasnosti vyzerá. "Prvým je demografia. Asi polovica populácie je staršia ako 50 rokov. Toto sú lojálni diváci, ktorí si denne zapínajú televízor. Tá druhá časť obyvateľstva je generácia, ktorá nemá dôvod sledovať televíziu a rozhlas. RTVS zaujíma týchto ľudí len deväť až 40 minút denne. To je naozaj málo," povedal.



Za druhý trend považuje technológie a inovácie. Tu vidí Ruttkay roztvárajúce sa nožnice, ktoré televíziu odsúvajú na okraj záujmu. "Divák už nie je pasívnym konzumentom, ale tvorcom a určovateľom programu. RTVS je v dobrom stave, v roku 2022 však bude v ešte lepšom. Program bude vznikať úplne inak, bude personifikovaný a inak štruktúrovaný. Víziou je, aby sa RTVS stala súčasťou kreatívneho priemyslu. Do štúdií sa musí vrátiť tvorivosť, invencia a skutočná výroba," dodal Ruttkay s tým, že televízia bude mať tretí športovo-lifestylový kanál. V online priestore má vzniknúť štvrtý kanál, kde majú dostať priestor youtuberi a mladá generácia. Pri rozhlase hovoril o novom okruhu s hovoreným slovom.



Poslanec Karol Farkašovský (SNS) označil Ruttkayov projekt za profesionálny, vytkol mu však priveľa anglikanizmov. Nepáči sa mu tiež, že Ruttkay chce v prípade úspechu angažovať do RTVS odborníka z Česka. Farkašovský totiž považuje za vzor verejnoprávnosti britskú BBC.



