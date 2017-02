VIDEO: Predsedov krajov budú ľudia po novom voliť iba v jednom kole

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 2. februára (TASR) - Predsedov samosprávnych krajov budú ľudia voliť po novom už len v jednom kole. Poslanci Národnej rady SR dnes totiž zrušili druhé kolo, keď schválili novelu zákona o podmienkach výkonu volebného práva. Plénum dnes odobrilo aj zlúčenie termínu volieb do vyšších územných celkov (VÚC) a komunálnych volieb. Tie sa budú od roku 2022 konať v jeden deň.Zmeny presadili koaliční poslanci. Jednokolovú voľbu predsedov krajov odôvodnili praktickými skúsenosťami, ktoré podľa nich ukázali, že voliči chodia voliť skôr v prvom kole.vysvetlili navrhovatelia.Zmena by mala podľa nich priniesť úspory. Pripomínajú, že vo voľbách v roku 2013 sa druhé kolo konalo v piatich samosprávnych krajoch. Ak by sa druhé kolo volieb v tomto čase nekonalo, ušetrilo by sa podľa koalície približne 2,4 milióna eur.Zlúčenie termínu volieb si vyžiadalo aj úpravu spôsobu hlasovania a zisťovania výsledkov oboch volieb. Hlasovania budú farebne odlíšené. Svoju farbu má mať volebná schránka, prenosná volebná schránka, hlasovacie lístky, obálky, tlačivá zápisnice pre komunálne voľby a svoju tie isté náležitosti pri voľbách do VÚC. Zmeny si vyžiadali aj úpravu zákona o volebnej kampani.